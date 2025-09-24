Más Información

Tokio.- La anunció este jueves que invertirá 300 millones de dólares en dos plantas de su recientemente adquirida United States Steel (U.S. Steel), con un proyecto para instalar un reciclador en Pensilvania y otro para ampliar la producción mediante la modernización de una línea en Indiana.

El paquete incluye un proyecto de unos 100 millones de dólares para la construcción de un reciclador de escoria en la planta Edgar Thomson de Braddock (Pensilvania), pendiente de autorización medioambiental, y otro de unos 200 millones para modernizar el tren de laminación en caliente de las instalaciones de Gary Works (Indiana), el mayor complejo de , dijo la empresa nipona hoy en un comunicado

El reciclador permitirá reutilizar subproductos de la fabricación del acero como componentes para cemento, lo que contribuirá a reducir emisiones y desechos, además de generar ingresos adicionales, mientras que la mejora en Gary Works busca optimizar costes y ampliar la oferta de acero para automoción y tuberías de gran grosor.

Estas iniciativas forman parte del compromiso de Nippon Steel de invertir 11 mil millones de dólares en la siderúrgica estadounidense, con el objetivo de modernizar sus operaciones, mejorar la eficiencia y reforzar su capacidad de producción en segmentos estratégicos.

Nippon Steel completó en junio de 2025 la adquisición de United States Steel por unos 14 mil 900 millones de dólares, en una operación que supuso la integración de uno de los emblemas industriales estadounidenses en el grupo japonés.

La siderúrgica nipona mantuvo el nombre y la sede de U.S. Steel en Pittsburgh, pero convirtió a la compañía en una filial estratégica para reforzar su presencia en el mayor mercado mundial del acero.

