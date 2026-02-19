La NASA realiza este jueves en Estados Unidos una nueva gran prueba de su cohete SLS para determinar si está listo para el lanzamiento de la misión tripulada Artemis 2, que tiene previsto volar alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

Este ensayo general es el segundo realizado por la agencia espacial estadounidense. El primero, a comienzos de febrero, tuvo que ser interrumpido por problemas técnicos.

Estos imprevistos, incluida una fuga de hidrógeno líquido, acabaron con las esperanzas de ver despegar la misión Artemisa 2 ese mismo mes, aplazando su lanzamiento como muy pronto al 6 de marzo.

Lee también ¿De qué acusan al expríncipe Andrés, detenido en Reino Unido?; el hermano del rey Carlos III está ligado a Epstein

Este nuevo ensayo general servirá para determinar la fecha de lanzamiento de la misión.

Durante esta prueba, realizada en condiciones reales en Cabo Cañaveral, en Florida, los ingenieros repiten las maniobras que deberán llevarse a cabo el día del lanzamiento.

El llenado de hidrógeno líquido, que había planteado problemas durante el primer ensayo fallido, se realizó el jueves sin contratiempos, indicó la NASA por la tarde, que lo celebró como un "avance importante".

Los procedimientos de lanzamiento deberán repetirse después por la noche durante una especie de despegue ficticio.

Lee también Bukele y Sheinbaum, los presidentes mejor valorados en Latinoamérica, revela encuesta; Delcy Rodríguez, la peor valorada

La misión Artemis 2 constituirá el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Participarán en ella tres estadounidenses y un canadiense.

"La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad", dijo a comienzos de mes el director de la NASA, Jared Isaacman, en X. "Solo procederemos al lanzamiento cuando estemos plenamente preparados para emprender esta misión histórica".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc