No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Estos son los nuevos lineamientos que deben cumplir Ticketmaster y boleteras en conciertos masivos; DOF publica obligaciones

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

Senado alista debate sobre "pensiones doradas"; van por acuerdo para toparlas en 70 mil pesos mensuales

Sergio Mayer asegura que su participación en LCFLD es para mandar un mensaje a EU

Noroña presume visita a Colombia; "viajé en archi recontra ultra primerísima clase", dice

Secretaría de Marina realiza operativo terrestre y aéreo en la sierra de Badiraguato y Mocorito, Sinaloa; reportan disparos y persecuciones

Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso

La realiza este jueves en una nueva gran prueba de su cohete SLS para determinar si está listo para el lanzamiento de la misión tripulada Artemis 2, que tiene previsto volar alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

Este ensayo general es el segundo realizado por la agencia espacial estadounidense. El primero, a comienzos de febrero, tuvo que ser interrumpido por problemas técnicos.

Estos imprevistos, incluida una fuga de hidrógeno líquido, acabaron con las esperanzas de ver despegar la misión Artemisa 2 ese mismo mes, aplazando su lanzamiento como muy pronto al 6 de marzo.

Este nuevo ensayo general servirá para determinar la fecha de lanzamiento de la misión.

Durante esta prueba, realizada en condiciones reales en , en Florida, los ingenieros repiten las maniobras que deberán llevarse a cabo el día del lanzamiento.

El llenado de hidrógeno líquido, que había planteado problemas durante el primer ensayo fallido, se realizó el jueves sin contratiempos, indicó la NASA por la tarde, que lo celebró como un "avance importante".

Los procedimientos de lanzamiento deberán repetirse después por la noche durante una especie de despegue ficticio.

La misión Artemis 2 constituirá el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Participarán en ella tres estadounidenses y un canadiense.

"La seguridad sigue siendo nuestra máxima prioridad", dijo a comienzos de mes el director de la NASA, Jared Isaacman, en X. "Solo procederemos al lanzamiento cuando estemos plenamente preparados para emprender esta misión histórica".

