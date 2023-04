Kaila Nix, una mujer de Florida ha pedido a las autoridades estadounidenses el arresto de su propia madre, luego de que sus dos hijos murieran bajo su cuidado.

Los hechos ocurrieron en el condado de Hadree, luego de que Kaila Nix le encargará cuidar de su bebé a su madre mientras ella iba a la estética a peinarse; sin embargo, nunca imagino que este favor acabaría en una tragedia.

De acuerdo con WSVN, la abuela identificada como Tracey Nix, de 65 años, habría acabado con la vida de su nieta Uriel Schock en noviembre pasado, luego de que olvidará a la menor de 7 meses en el asiento trasero de su auto a plena luz del sol.

“Si soy objetivo, ella necesita ir a prisión”, dijo Kaila Nix a WSVN. “Como su hija, me mata decirlo. Como su madre, lo exijo. Lucharé por ellos”.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Hardee, los hechos ocurrieron en 2019, luego de que Tracey Nix se dirigiera a casa después de almorzar con sus amigas.

Al llegar a su domicilio Nix estacionó su camioneta marca Lexus -con todas las ventanas cerradas- frente a su casa en el pequeño pueblo de Wauchula, donde las temperaturas habían alcanzado los 90 grados ese día, cuando momentos después salió de su vehículo e ingresó a su hogar para saludar a su perro y practicar el piano, olvidando a su nieta toda la tarde.

Tras este hecho, el esposo de Tracey, Nun Ney Nix, encontró a la bebé inconsciente en el asiento trasero e intentó RCP, pero no pudo ser reanimada.

“Pensar en los últimos momentos de su vida como madre es desgarrador”, dijo la madre de Uriel a ABC Action News. Mientras que su pareja Drew Schock, se preguntó en voz alta entre sollozos: “¿Cómo se olvida una niña?”

Cuando la policía la entrevistó más tarde, la abuela dijo que “simplemente se había olvidado” de su nieta, según una declaración jurada.

Segundo nieto muere trágicamente ahogado

Sin embargo, esta tragedia no termino ahí, ya que, en menos de un año la familia perdió a su segundo hijo bajo el cuidado de Tracey.

Fue en diciembre, cuando murió Ezra, el hermano de 16 meses de Uriel mientras se encontraba en casa de su abuela.

Según The New York Post, el menor Ezra habría muerto tres días antes de Navidad de 2021, luego de que se ahogara en un estanque cercano mientras Tracey tomaba una siesta en el sofá. Cuando se despertó y no pudo encontrar a su nieto, llamó a su esposo para pedir ayuda. Sin embargo, momentos más tarde fue encontrado inconsciente en el estanque frente a la casa de su abuela.

Tras estos incidentes Kaila y Shock dijeron que no confiaban en Tracey “para nada” y nunca dejarían que su hijo mayor, de 4 años, fuera a su casa.

“Soy una hija que quería a su madre en su vida de alguna manera, y en ese momento, pensé que podía creer en las segundas oportunidades”, dijo Kaila Nix.

Por su parte, el abogado de Tracey Nix, William Fletcher, describió la muerte de Uriel en un auto caliente como "obviamente un accidente" y dijo que la abuela estaba "totalmente devastada" por la muerte de sus dos nietos.

No obstante, de ser declarada culpable la mujer de 65 años, podría enfrentar entre 12 y 30 años de prisión por los cargos homicidio agravado por la muerte de su nieta, según el abogado.

