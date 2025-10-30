Más Información

Dos hombres fallecieron en Brooklyn y Heights, Nueva York, luego de una gran que produjo fuertes aguaceros por momentos, especialmente por la tarde, reportaron medios locales

Esta noche se emitió una alerta por inundaciones repentinas para casi toda la ciudad de Nueva York (excepto Staten Island) y el condado de Westchester. Desde Washington Heights hasta Bushwick y Bay Ridge, videos publicados en redes sociales mostraron calles inundadas e intransitables, incluso con conductores intentando avanzar a través del agua que les llegaba hasta los faros, indicó NBC New York.

Un hombre de 39 años quedó atrapado al regresar al sótano de su casa en el barrio de Flatbush para rescatar a uno de sus perros, según un vecino. Un buzo lo rescató, informó un portavoz del Departamento de Bomberos. Fue trasladado en ambulancia al Hospital del Condado de Kings, donde falleció. Las autoridades no confirmaron si su muerte fue causada por las inundaciones, reportó el medio The New York Times.

"Salvó a un perro, intentó salvar al siguiente y eso fue lo último que hizo", dijo un amigo de la víctima a NBC New York.

El otro hombre, de 43 años, fue encontrado en la sala de calderas inundada del sótano de un edificio en Washington Heights, Manhattan. Fue declarado muerto en el lugar. La policía no confirmó los nombres de ninguno de los dos hombres la noche del jueves, indicó el medio.

También varias líneas de Metro sufrieron interrupciones en el servicio debido a las inundaciones provocadas por la lluvia.

El Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional dijo que existía riesgo de clima severo que se extendía hacia el norte en el centro de Nueva Jersey, incluyendo amenazas de vientos y daños por tornados.

En una escala del 1 al 5, la amenaza del jueves se clasificó como de nivel 1, según los expertos. Cualquier actividad sería aislada.

Las tormentas persistirán hasta que el gran sistema de baja presión se aleje de la zona y prevalezcan cielos más despejados durante la noche del jueves, añadió NBC New York.

