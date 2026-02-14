Más Información
La Marina francesa decomisó 2,4 toneladas de cocaína en un barco en la Polinesia en una operación efectuada en cooperación con Estados Unidos, informaron las autoridades del archipiélago francés en el Pacífico sur.
Esta incautación de 100 fardos de cocaína, realizada el jueves con apoyo de un avión del ejército, eleva a cerca de 12 toneladas la cantidad de cocaína decomisada en aguas polinesias en un mes.
La droga no se destina a la Polinesia Francesa, sino que los traficantes cruzan sus aguas desde los países productores en América Latina para llegar a los países consumidores, como Australia y Nueva Zelanda.
Lee también Francia intercepta narcovelero con 1.8 toneladas de droga procedente de México; decomiso supera los 381 mdd
El cargamento fue destruido en el mar, indicó el Alto Comisionado del territorio francés de ultramar en un comunicado.
Agregó que el buque y su tripulación "reanudaron su navegación", acorde con las prácticas del derecho internacional y en coordinación con la fiscalía de Papeete.
No precisó cuál era la bandera del barco ni su procedencia.
Lee también EU y Colombia interceptan submarino con 10 toneladas de cocaína; detienen a cuatro tripulantes en aguas internacionales
En 2025, la Marina francesa decomisó 87,6 toneladas de drogas en todo el mundo, incluyendo 58 toneladas de cocaína, una cifra récord.
