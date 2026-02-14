Más Información

Recuento de violencia contra políticos en lo que va de 2026; alcaldes han sido baleados o víctimas de otro delito

Clásico Nacional: Chivas vs América – EN VIVO – Jornada 6 – Clausura 2026 – Liga MX

VIDEO: Reviven historia de amor entre Sheinbaum y Jesús María Tarriba; "te juro que te adoro", se cantan

Caen 4 sicarios por atentado en antro de Puebla; asesinos siguieron a víctimas por un mes

Grecia Quiroz acusa persecución política; "quieren volver al poder para seguir extorsionando a nuestra gente", afirma

“¡No fue confusión, fue extorsión!"; mineros marchan en Zacatecas por compañeros asesinados en Sinaloa

¡Por fin! Suspenden contingencia ambiental este San Valentín; prevén mejor calidad del aire este 15 de febrero

Ofrecen cargo en el extranjero a Marx Arriaga, pero lo rechaza; se le planteó participar en otra área: Mario Delgado

Hijos de capos mexicanos estuvieron en escuela de élite de EU: Departamento de Tesoro; pagaron hasta 102 mil 235 dls por año

Fiscalía exige revisión de amparo tras liberación del dueño de crematorio Plenitud; pide investigar a juez

Economía emite norma oficial para productos de acero en la construcción; busca garantizar seguridad

La Marina francesa decomisó 2,4 toneladas de en un barco en la Polinesia en una operación efectuada en cooperación con Estados Unidos, informaron las autoridades del archipiélago francés en el Pacífico sur.

Esta incautación de 100 fardos de cocaína, realizada el jueves con apoyo de un avión del ejército, eleva a cerca de 12 toneladas la cantidad de cocaína decomisada en aguas polinesias en un mes.

La droga no se destina a la , sino que los traficantes cruzan sus aguas desde los países productores en América Latina para llegar a los países consumidores, como Australia y Nueva Zelanda.

El cargamento fue destruido en el mar, indicó el Alto Comisionado del territorio francés de ultramar en un comunicado.

Agregó que el buque y su tripulación "reanudaron su navegación", acorde con las prácticas del derecho internacional y en coordinación con la fiscalía de Papeete.

No precisó cuál era la bandera del barco ni su procedencia.

En 2025, la Marina francesa decomisó 87,6 toneladas de drogas en todo el mundo, incluyendo 58 toneladas de cocaína, una cifra récord.

