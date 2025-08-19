Más Información

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

EU envía destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, reporta AP; Maduro lanza amenaza

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Sheinbaum celebra “el fin de una era en el Poder Judicial de nepotismo”; el 1 de septiembre “va a ser mejor”, dice

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Pablo Gómez departe con moneros del Chamuco; ofrece pluralidad y mesas de trabajo para reforma electoral

Catean casa donde asesinaron al influencer "El Alucín" en Morelos; Fiscalía asegura arma de fuego y objetos personales

Audiencia sigue para esposa e hijo de “Lord Pádel”; Alejandro y su socio enfrentarán el proceso en libertad

Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental

Kinsasa. El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (), que combate en el este de la (RDC) con el apoyo de Ruanda, se niega a seguir negociando con el Gobierno congoleño en Doha si este no libera a prisioneros, confirmó un portavoz de la milicia.

"No hemos ido a Doha porque no recibimos invitación del mediador (las autoridades cataríes) y también porque Kinsasa no ha hecho nada respecto al punto 7 (...) de la declaración de principios, relativo a la ", dijo a EFE por teléfono Oscar Balinda, portavoz adjunto de la AFC/M23 (siglas de la Alianza Río Congo, que incluye al grupo rebelde).

Esa declaración de principios, muy celebrada por la comunidad internacional, fue rubricada el pasado 19 de julio tras tres meses de negociaciones directas facilitadas por Qatar, y buscaba sentar las bases del proceso de y definir los pasos a seguir.

