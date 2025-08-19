Más Información
Kinsasa. El grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que combate en el este de la República Democrática del Congo (RDC) con el apoyo de Ruanda, se niega a seguir negociando con el Gobierno congoleño en Doha si este no libera a prisioneros, confirmó un portavoz de la milicia.
"No hemos ido a Doha porque no recibimos invitación del mediador (las autoridades cataríes) y también porque Kinsasa no ha hecho nada respecto al punto 7 (...) de la declaración de principios, relativo a la liberación de prisioneros", dijo a EFE por teléfono Oscar Balinda, portavoz adjunto de la AFC/M23 (siglas de la Alianza Río Congo, que incluye al grupo rebelde).
Esa declaración de principios, muy celebrada por la comunidad internacional, fue rubricada el pasado 19 de julio tras tres meses de negociaciones directas facilitadas por Qatar, y buscaba sentar las bases del proceso de paz y definir los pasos a seguir.
