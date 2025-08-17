La Iglesia Católica pidió rezar por la paz y la justicia en nuestro país al afirmar que la oración se convierte en un acto de resistencia y esperanza: “Rezar por la paz no es un gesto pasivo ni ingenuo: es confiar en que Dios actúa en la historia y que, al mismo tiempo, transforma nuestro corazón para que seamos artesanos de reconciliación”.

A través de una editorial publicada en el sitio Desde la Fe, afirmó que la oración es el latido más profundo del corazón humano que busca a Dios. Ya que no es una repetición vacía ni una fórmula mágica, sino un encuentro real con el Creador, que transforma el interior de quien se abre a su presencia.

Agregó que cuando oramos, dejamos que la voz de Dios ilumine nuestras sombras, que su paz serene nuestras inquietudes y que su amor sane nuestras heridas. La oración nos ofrece una mirada nueva: más compasiva, más paciente, más fraterna.

Por eso, no podemos dejar de orar por la paz.

“Cada rosario, cada silencio contemplativo, cada súplica en comunidad es una semilla que el Señor toma para fecundar la historia con frutos de justicia y concordia.

La oración no se queda en el templo ni en lo íntimo de nuestra habitación. Nos impulsa a actuar. Quien ora de verdad por la paz, aprende a construirla en lo concreto de la vida diaria”, explicó.

Indicó que la violencia no comienza con las armas: empieza en las palabras ásperas, en los juicios que condenan, en la intolerancia que levanta muros en lugar de tender puentes. La paz, en cambio, nace cuando se decide cuidar lo que decimos, cuando evitamos sembrar odio en las conversaciones, cuando aprendemos a callar antes de herir.

Si queremos un mundo distinto, mencionó la Iglesia, se debe empezar por los hogares. La primera escuela de paz es la familia: allí aprendemos a escuchar, a pedir perdón, a compartir, a respetar las diferencias. Un hogar donde se ora y se dialoga es un espacio que desactiva la violencia y que siembra esperanza.

“La paz no es una utopía espiritual: es un camino humilde, hecho de gestos cotidianos, que entrelaza paciencia y coraje, escucha y acción. Y que requiere nuestra presencia vigilante y generosa”, señaló el Papa León XIV.

Subrayó que ese es el camino que puede hacer la diferencia: orar cada día para que el Señor conceda un corazón pacificado, y vivir cada jornada como ocasión para sembrar reconciliación. La oración recuerda que la paz no es solo ausencia de guerra, sino plenitud de vida, fraternidad y justicia.

“Este tercer domingo de mes, atendemos al llamado de nuestros obispos para unirnos en oración por la paz. Extendemos la invitación para que, con humildad, elevemos juntos nuestras súplicas a Dios y hagamos vida este acto de resistencia, de asumir el compromiso de no dejar de trabajar, desde nuestras palabras y actitudes, por un ambiente en el que la paz sea posible. En efecto, podemos hacer y decir muchas cosas en favor de la paz, pero el que toca el corazón para la reconciliación entre los hombres y la edificación de una sociedad más armoniosa es Dios”, concluyó.

