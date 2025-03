El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva invitó a México, Colombia y Uruguay para participar en la próxima reunión del bloque de países BRICS, que se llevará a cabo en Brasil en julio próximo.

"Estoy invitando a todos estos países que están aquí, Uruguay, Colombia, México para participar en los BRICS en Brasil. Porque yo creo que aunque no sean miembros físicos, es importante que estos países participen porque es el momento de hacer un debate con todo el mundo", respondió el mandatario.

Lee también Yamandú Orsi asume la Presidencia de Uruguay; es el tercer gobernante de izquierda del país

Mientras asistía al traspaso presidencial en Uruguay, Lula da Silva destacó la importancia de la inclusión de estos países en el debate, considerando que los BRICS representan casi la mitad de la población mundial y el PIB internacional.

"Es importante que en esta cumbre de los BRICS fortalezcamos de verdad dos cosas fundamentales. Fortalezcamos el multilateralismo y fortalezcamos el libre comercio. Porque si no hay libertad de comercio, no hay multilateralismo, no hay democracia", manifestó.

Además, propuso elaborar un documento serio para presentar durante la reunión en Río de Janeiro el próximo mes de julio, con el objetivo de reafirmar la importancia del respeto al multilateralismo y al libre comercio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/bmc