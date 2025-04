Roma. Los grandes protagonistas del cónclave que comenzará dentro una semana -el 7 de mayo-, serán 133 cardenales electores, es decir, menores de 80 años, esto está claro.

Pero en estos días de congregaciones generales, como se llaman las reuniones pre-cónclave, como es sabido también participan los cardenales mayores de 80 años. Algunos de ellos, aunque no ingresarán a la Capilla Sixtina para elegir al 267° Pontífice de la historia, también tienen un rol crucial. Se trata de los denominados “grandes electores” , “kingmakers” o ”influencers”, que son los grandes estrategas detrás de las campañas que, en estos días de frenesí, se van tejiendo para impulsar las candidaturas papables. Ellos trabajan para influenciar a los demás, sobre todo a los más novatos, no sólo en el Aula del Sínodo, donde tienen lugar las congregaciones generales, sino también fuera del Vaticano, en cenas, reuniones y encuentros informales.

Detrás de la candidatura del gran favorito, el cardenal italiano, Pietro Parolin, de 70 años y secretario de Estado del papa Francisco, se encuentra el cardenal Beniamino Stella, de 81 años, pudo saber La Nación de fuentes informadas.

Stella, que pasó la mayor parte de su vida en el servicio diplomático -fue nuncio (embajador del Vaticano) en diversos países africanos, en Cuba y en Colombia- en la séptima congregación general que tuvo lugar este miércoles, tomó la palabra. Y causó shock.

Stella, prelado en quien el arzobispo de Buenos Aires confiaba desde antes de ser electo Papa, en marzo de 2013 -y a quien designó prefecto de la Congregación para el Clero en septiembre de ese mismo año y cardenal en 2014-, salió con los tapones de punta a atacar a Francisco, según filtró un cardenal presente.

Beniamino Stella acusa a Francisco de “haber pasado por alto la larga tradición de la Iglesia”

Lo acusó de “haber pasado por alto la larga tradición de la Iglesia” que vincula el poder de gobierno con los órdenes sagrados, y de haber, “impuesto, en cambio, sus ideas”, al permitir por primera vez que laicos y mujeres puedan tener cargos de gobierno en la curia romana. Criticó, así, la constitución apostólica “Predicad el Evangelio”, con la que el Papa argentino reformó drásticamente a la curia romana, del 19 de febrero de 2022. Este documento permitió, en efecto, que por primera vez en la historia una monja, Simona Brambilla, fuera nombrada por Francisco en enero pasado “prefecto” del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el ministerio que se ocupa de todos los religiosos y religiosas de todo el mundo.

“En estos días hemos escuchado a varios que critican al papado de Francisco, pero el discurso de Stella fue el más duro”, contó a La Nación un cardenal, que pidió el anonimato. Stella es considerado el estratega de la campaña para impulsar la candidatura de Pietro Parolin, “con el argumento de que es necesario que, después del papado de Francisco, que creó desorden y confusión, hace falta una figura moderada y diplomática, como la del secretario de Estado, para volver a poner las cosas en su lugar”, contó por lo bajo otro purpurado.

El cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio y también de la “vieja guardia” de los diplomáticos, también impulsa la candidatura de Parolin, el más conocido entre los 133 cardenales de 71 países representados en el cónclave.

Según pudo saber La Nación, el cardenal Re, de 91 años y otro purpurado con influencia, pidió a todos los purpurados intervenciones de no más de cinco minutos. Hay poco tiempo y todos deben tener oportunidad de expresarse. Pero este miércoles el cardenal Joseph Zen, de 93 años, y obispo emérito de Hong Kong, no obedeció. Habló durante 15 minutos, hasta que le pidieron que se detuviera. Aunque siempre fue muy crítico del acuerdo provisorio sellado por la Santa Sede con China para la delicada cuestión de la designación de obispos, Zen no habló de eso. Sino que intervino para denunciar la sinodalidad (caminar juntos, escuchar y darle más responsabilidades a los bautizados), la gran apuesta de Francisco.

El cónclave se celebra en la emblemática Capilla Sixtina. Foto: AP

Preocupa a cardenales situación económica de la Santa Sede

En un encuentro con periodistas, el director de la Sala de Prensa, Matteo Bruni, informó que en la reunión de este miércoles, en la que había 181 participantes, entre ellos 124 electores, tal como había anticipado La Nación, se habló principalmente sobre la situación económica y financiera de la Santa Sede.

“En la primera parte de la mañana, los trabajos se centraron especialmente en la situación económica y financiera de la Santa Sede”, contó Bruni, que detalló que el cardenal alemán, Reinhard Marx, coordinador del Consejo para la Economía, presentó un panorama actualizado de los desafíos existentes y de los temas críticos, ofreciendo propuestas orientadas a la sostenibilidad y reiterando la importancia de que las estructuras económicas sigan apoyando de manera estable la misión del papado”.

La cuestión de las vocaciones sacerdotales y religiosas ha sido abordada en diversas ocasiones, considerada en relación con la renovación espiritual y pastoral de la Iglesia. Varias intervenciones hicieron referencia explícita a los documentos del Concilio Vaticano II, en particular a las Constituciones Apostólicas Lumen Gentium y Gaudium et Spes.

Bruni hizo saber que las congregaciones generales se reanudarán el viernes a las 9 de la mañana. Mañana, 1 de mayo los cardenales, que aparecen cada vez más abrumados al acercarse un cónclave de resultado incierto, se tomarán un día de descanso. Así, las dos grandes facciones -conservadora y progresista-tendrán más tiempo para seguir hablando, operando, influenciando, con el fin de sumar votos en favor de sus candidatos.

