El candidato ultraderechista a la Presidencia de Perú, Rafael López Aliaga, amenazó este sábado con llevar a la cárcel al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, si proclama los resultados oficiales que actualmente le dejan fuera de la segunda vuelta por muy pocos miles de votos, y sobre los que insiste en denunciar sin pruebas un fraude en su contra.

Durante una nueva protesta convocada por sus seguidores en Lima, López Aliaga reiteró su reclamo de realizar una auditoría internacional al proceso electoral e incluso convocar elecciones complementarias, un escenario que el JNE ya ha descartado.

"Señor Burneo, usted se está comiendo una cana (cárcel) de 20 años si se atreve con su grupete del JNE a proclamar sin transparencia dos ganadores, sin contar bien los 600 mil votos que se robaron aquí en Lima, y que 400 mil peruanos no votaron fuera de Perú", señaló López Aliaga ante sus seguidores.

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Con el 99,5 del escrutinio, la derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular) es la más votada con el 17,17 % de los votos válidos y espera conocer a su rival en la segunda vuelta entre el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 11,99 %; y López Aliaga, con 11,98 %. La distancia entre ambos es de apenas 15 mil votos.

"Señor Burneo, está en sus manos el destino del Perú. Dios le ha puesto esa misión en su vida. Conozco a su familia. Son gente decente. No pase a la gente como el felón, el traidor a la patria. Recapacite", señaló López Aliaga, quien en otras intervenciones públicas ya ha amenazado incluso a la máxima autoridad electoral con agresiones de índole sexual.

El candidato y líder del ultraconservador partido Renovación Popular exige que se convoque una nueva jornada de votación al considerar que supuestamente hay miles de electores que se quedaron sin poder votar el día de las elecciones por culpa de los graves retrasos en la apertura de numerosos colegios de Lima, su bastión electoral, donde es el candidato más votado.

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López Aliaga aseguró, sin aportar prueba alguna, que existe una conspiración internacional para situar a Perú "en la órbita socialista y comunista". "Ni hablar. Ya probamos lo que es cinco años de atraso y de tener a gente que entra a robar claramente", dijo.

Asimismo, aseveró que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de la organización del proceso electoral, y a la que se le imputan los problemas logísticos en el reparto del material, "está llena de rojos".

"La ONPE está tomada por el Foro de Sao Paulo. Esa mafia internacional que ve a Perú como su último bastión. Ya dieron Venezuela, Bolivia, Cuba y Nicaragua y ahora vienen a joder al Perú", apostilló.

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En ese sentido, acusó a la ONPE de inventarse "un millón de amigos (votantes)" a Roberto Sánchez, "un señor que nadie conoce", pues el izquierdista tiene concentrado su voto en zonas rurales identificadas con el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), mientras que en la capital ha tenido una votación marginal.

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gs