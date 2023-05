Alexee Trevizo, de 19 años, admitió haber dado a luz a un bebé y lo colocó en un basurero donde murió, según muestran las imágenes de la cámara corporal de la policía, recientemente publicadas.

Le dijo a su mamá: "Salió de mí, lo puse en la bolsa. En la bolsa de basura. Lo siento".

Un oficial del Departamento de Policía de Artesia respondió a una llamada sobre un bebé recién nacido encontrado en el baño del hospital el 27 de enero. Los registros judiciales muestran que el oficial se enteró de la sospechosa.

El oficial descubrió que Trevizo estaba en la sala de emergencias por dolores en la parte inferior de la espalda y negó que estuviera embarazada, según los registros judiciales. Una prueba de laboratorio mostró a Trevizo y al personal del hospital que sí lo estaba y se encerró en un baño.

El personal le avisó a Trevizo que estaban entrando y ella abrió la puerta.

"Se me salió y no supe qué hacer"; la joven está acusada de asesinato en primer grado

El personal revisó el inodoro y la parte superior de la basura y no encontró nada. Sin embargo, cuando se sacó la bolsa de basura durante la limpieza, un empleado notó que pesaba más de lo normal.

Encontraron a un recién nacido, sin signos de vida, según un registro judicial.

Trevizo fue entrevistada después de que la llevaran en avión a un hospital de Roswell; fue acusada de asesinato en primer grado.

En las imágenes de la cámara corporal, un médico con una bata blanca de laboratorio les explica a Trevizo y a su madre: "Descubrimos un bebé muerto en el baño".

Trevizo declara: 'Lo siento, se me salió y no supe qué hacer... Sólo tenía miedo, no era llanto ni nada'.

La angustiada madre de Trevizo sostiene su cabeza entre sus manos mientras le suplica a su hija, diciendo: "¿Qué hiciste?".

Gary C. Mitchell, abogado de Trevizo, le dijo antes a Associated Press que su cliente no tiene antecedentes penales y que no debería enfrentar un cargo de asesinato.

Dijo que hay "discrepancias importantes sobre lo que sucedió" en el hospital y "este no es un caso clásico de abuso infantil".

Después de una audiencia reciente, el tribunal permitió que Trevizo saliera de la cárcel, con restricciones. Esos incluyen seguir un toque de queda y también podrá asistir a la escuela y graduarse.

mcc