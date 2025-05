Dos miembros del personal de la embajada de Israel en Estados Unidos fueron asesinados a tiros frente al Museo Judío de Washington el miércoles por la noche, a manos de un hombre que gritó "Palestina libre" al ser detenido, indicaron las autoridades. ¿Qué sabemos del sospechoso?

La policía lo identificó como Elías Rodríguez, un hombre de 30 años, originario de Chicago.

"Antes del tiroteo, se observó al sospechoso paseando de un lado a otro a las afueras del museo. Se acercó a un grupo de cuatro personas, sacó una pistola y abrió fuego", detalló a la prensa Pamela Smith, jefa de la policía de Washington.

“Una vez esposado, identificó el lugar donde se deshizo del arma, que fue recuperada, y dio a entender que había cometido el delito”, agregó Smith, quien dijo que el sujeto, al ser detenido y esposado, gritó: "¡Palestina libre!".

El sospechoso no había tenido contactos previos con la policía, añadió.

La principal hipótesis es que se trató de un crimen de odio, por lo que se investigan los vínculos del sospechoso con movimientos políticos o activistas antiisraelíes. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó de crimen "antisemita".

En redes sociales, algunos usuarios relacionaron a Rodríguez con el Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL), un grupo marxista de extrema izquierda y a favor de Palestina en Estados Unidos.

Según detalló el medio Jerusalem Post, el mismo miércoles por la mañana el joven había publicado un “juramento contra el genocidio” en sus redes sociales.

¿Quién es Elías Rodríguez?

Un perfil de LinkedIn a nombre de Elías Rodríguez, residente en Chicago, cuya fotografía de perfil coincide con las del sospechoso, dice que trabajaba como "especialista administrativo de perfiles" en la American Osteopathic Information Association (AOIA), organismo que representa a los médicos osteópatas.

La AOIA también incluía a un tal Elías Rodríguez como empleado en esta función en su sitio web oficial, una referencia que ya fue eliminada.

Según la página de LinkedIn, Rodríguez trabajó anteriormente como "coordinador de producción y logística e investigador de historia oral" en HistoryMakers, una organización sin ánimo de lucro que dice estar comprometida con "preservar y hacer ampliamente accesibles las historias personales no contadas de afroamericanos conocidos y desconocidos".

Según The HistoryMakers, Rodríguez nació y creció en Chicago, es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Illinois en Chicago, vivió en el barrio Avondale de la ciudad y trabajó anteriormente como redactor de contenidos "para empresas comerciales y no comerciales del ámbito tecnológico. Le gusta leer y escribir ficción, la música en directo, el cine y explorar nuevos lugares".

En octubre de 2017, un artículo de Liberation, el periódico del PSL, incluyó a un tal Elías Rodríguez como uno de sus activistas que participó en una protesta afuera de la casa del entonces alcalde de Chicago, Rahm Emmanuel, para exigir justicia tras el asesinato del afroestadounidense Laquan McDonald, ocurrido en 2014.

En el artículo, Rodríguez declaraba que "el blanqueamiento de Seattle [por parte de Amazon] es estructuralmente racista y un peligro directo para todos los trabajadores que viven en esa ciudad. Entonces, ¿queremos en Chicago y en todo el país una nación de ciudades dominadas y ocupadas por corporaciones masivas donde sólo los ricos y los blancos puedan vivir y la gran mayoría de nosotros debamos vivir en los bordes de la ciudad y de la sociedad viviendo en una pobreza cada vez más profunda?". El artículo ya fue retirado.

En su cuenta de X, el PSL se desmarcó de Rodríguez y del tiroteo afuera de la embajada.

"Elías Rodríguez no es miembro del PSL. Tuvo una breve asociación con una rama del PSL que terminó en 2017. No sabemos de ningún contacto con él en más de 7 años. No tenemos nada que ver con este tiroteo y no lo apoyamos", afirma el post. "Rechazamos cualquier intento de asociar al PSL con el tiroteo en DC".

Elías Rodríguez, el hombre de 30 años acusado de matar a dos empleados de la embajada de Israel en Washington. FOTO: CAPTURA

"Alguien llame a la policía", pidió sospechoso del asesinato

Katie Kalisher, que estaba en el museo el miércoles por la noche, dijo a «FOX & Friends» el jueves que tuvo una interacción con Rodríguez antes de su detención. Dijo que Rodríguez -que parecía angustiado y estaba cubierto por la lluvia- entró en las instalaciones después de que se escucharan entre 10 y 15 disparos fuera y pidió que alguien llamara a la policía.

Una testigo dijo a WAGA-TV que Rodríguez entró corriendo al museo tras el tiroteo y que la gente, pensando que había sido testigo, le ofreció ayuda.

"Estaba claramente en shock y algunas personas le llevaron agua y lo ayudaron a sentarse".

Según la testigo, la gente le preguntó: '¿Estás bien? ¿Te dispararon? ¿Qué pasó?'". Y entonces él dijo: "Alguien llame a la policía".

Katie Kalisher, quien estaba en el museo, contó al programa Fox & Friends que se acercó a Rodríguez y platicó con él, antes de saber que era el presunto agresor. Señaló que en determinado momento, el hombre "metió la mano en su bolsillo, sacó un kaffiyeh y me dijo: 'Lo he hecho. Lo hice por Gaza. Y entonces empieza a gritar '¡Liberen, liberen Palestina!' y aparece la policía y lo detiene".

Esta mañana, autoridades cateaban una dirección en Chicago, en el vecindario de Albany Park, aparentemente ligada con el sospechoso.

Yaron Lischinsky y Sarah Milgrim, empleados de la embajada de Israel en Estados Unidos que fueron asesinados a tiros este miércoles por la noche en el exterior del Museo Judío de la capital. FOTO: EFE

Las víctimas eran una pareja joven que tenía planeado casarse próximamente, según el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter.

"El joven había comprado un anillo esta semana para pedirle matrimonio a su novia la semana que viene en Jerusalén", explicó Leiter a la prensa.

La cancillería israelí identificó a las víctimas como Yaron Lischinsky, que también tenía nacionalidad alemana, y Sarah Lynn Milgrim. Él trabajaba como asistente de investigación y ella organizaba viajes a Israel. Otras dos personas que se encontraban con ellos en el momento del tiroteo no resultaron lesionadas.