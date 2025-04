La primera ministra italiana Giorgia Meloni interrumpió a la traductora luego de que el mandatario Donald Trump le pidiera traducir una respuesta que dio la premier en italiano.

"La primera ministra Meloni fue cuestionada acerca de qué piensa de que el mandatario Trump hace responsable al presidente Zelensky por la guerra en Ucrania y la premier Meloni y (...) dijo que también hablaron sobre el aumento del gasto militar y la primera ministra dijo que no, de hecho, no hablamos sobre el aumento del gasto militar, por supuesto, Italia seguirá con sus obligaciones con el 2% y luego veremos porque somos absolutamente conscientes de que la defensa es muy importante (...)".

"Lo haré yo", la interrumpió la premier Meloni y dijo: "Preguntaron acerca de un porcentaje acerca del gasto militar y yo dije...

Luego Trump cuestiona: "¿NATO?", es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Y Meloni sigue: "Sí, NATO. Y yo dije que Italia está alcanzando el 2% que ya fue decidido, no hablamos en específico sobre un porcentaje, pero estamos conscientes del hecho de que la defensa de importante para el futuro y también veremos el trabajo que estamos intentando hacer al nivel europeo".

Trump respondió: "Yo no hago a Zelensky responsable, pero no estoy encantado con que esa guerra haya empezado, nunca hubiera empezado si yo hubiera sido presidente".

"No estoy feliz con él y no estoy feliz con nadie de los que está involucrados (...) hablé con el presidente Putin, era la manzana en sus ojos y (...) ahora intento que la detenga, porque Rusia, como saben, es una fuerza militar mucho más grande y si eres listo no te involucras en guerras que no (...) puedes culpar al hombre que estaba sentado aquí. Biden no sabía qué estaba pasando, pero les garantizo y todos lo saben, que si hubiera sido presidente no hubiera ocurrido".

"No lo estoy culpando, pero lo que digo es que no diría que ha hecho un trabajo excelente, ¿vale? No soy un gran fan suyo", añadió Trump sobre Zelensky.

BREAKING 🚨 Italy’s Prime Minister Giorgia Meloni stuns the World by saying she wants to “Make The West Great Again” with President Trump



Donald Trump: “WE CAN”



THIS IS MASSIVE 🔥 pic.twitter.com/kGpCc0jpf1 — MAGA Voice (@MAGAVoice) April 17, 2025

mgm