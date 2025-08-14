Srinagar/Nueva Delhi. Las autoridades de la Cachemira administrada por la India elevaron este jueves a 30 el número de muertos a causa de un reventón nuboso que ha desatado inundaciones, en una jornada de caos generalizado por las lluvias torrenciales del monzón que paralizan la vida en Nueva Delhi y otras partes del norte del país.

La tragedia más grave ocurrió en la remota aldea de Chashoti, situada en el montañoso distrito de Kishtwar, en la división de Jammu de la Cachemira india. El reventón provocó una riada en una ruta clave de la importante peregrinación hindú de Shree Machail Mata Yatra.

Hasta ahora hay al menos "30 muertos y 30 heridos rescatados", informó a EFE el subcomisario de Kishtwar, Pankaj Kumar Sharma, actualizando un balance anterior que cifraba las víctimas mortales en 12.

Los viajeros caminan por una calle inundada tras las fuertes lluvias monzónicas en Guwahati, el miércoles 13 de agosto de 2025. Foto: AP

Por riada suspenden importante peregrinación

El suceso ha obligado a suspender la peregrinación, que atrae a miles de devotos cada año, mientras las autoridades han desplegado una operación de rescate a gran escala con equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres (SDRF) y la policía local en un terreno de muy difícil acceso.

Este incidente se enmarca en una intensificación del monzón que ha puesto en alerta a toda la región. Las autoridades meteorológicas elevaron hoy la alerta a "roja" para Nueva Delhi, donde las precipitaciones han anegado numerosas calles y provocado enormes atascos de tráfico en la capital y en las ciudades satélite de Ghaziabad y Gurgaon, en el estado de Uttar Pradesh.

En Lucknow, la capital de Uttar Pradesh, el estado más poblado del país, varias zonas amanecieron sumergidas, lo que obligó a la administración local a ordenar el cierre de todas las escuelas.

Una mujer camina por una calle inundada tras las fuertes lluvias monzónicas en Guwahati, el miércoles 13 de agosto de 2025. Foto: AP

La situación es especialmente grave en las regiones montañosas del Himalaya. Además de la tragedia de Cachemira, en el vecino estado de Himachal Pradesh, otra riada súbita en el distrito de Kinnaur dejó a cuatro civiles atrapados, que tuvieron que ser rescatados por el ejército.

Mientras, en el estado de Uttarakhand, que la semana pasada ya sufrió unas inundaciones devastadoras que dejaron decenas de desaparecidos, un glaciar se rompió en la cordillera de Srikantha.

El torrente de agua y escombros bloqueó el flujo del río Bhagirathi y formó un lago artificial de mil 200 metros cerca de la localidad de Harsil, generando una nueva amenaza para las poblaciones río abajo.

ss/mcc