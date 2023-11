El líder de extrema derecha Geert Wilders afirmó este sábado en X, antes Twitter, que será el primer ministro en los Países Bajos. "Yo seré primer ministro de este hermoso país", afirmó.

Wilders comenzó el viernes a tantear el terreno para negociar un gobierno, aunque ya recibió una negativa por parte del partido liberal VVD, que rechaza formar parte de un gabinete, pero se compromete a “tolerar” con sus escaños una coalición de centroderechas.

La estrategia que adopte el político y su formación, el Partido por la Libertad (PVV), es seguida con expectación, ya que su victoria el miércoles generó recelos más allá de las fronteras de los Países Bajos.

Durante la campaña, Wilders matizó sus posturas contra la inmigración y contra el islam, que fueron su marca de identidad, y afirmó que hay "problemas más graves".

Este sábado afirmó que "el PVV quiere contribuir a solucionar los grandes problemas que afrontan los holandeses. Demasiados solicitantes de asilo, muy pocas viviendas, poder adquisitivo insuficiente y atención sanitaria deficiente".

Siguió: "Sigo siendo positivo y razonable. Seguiré moderándome. Y estar ahí para todos".

Argumentó que "algunos políticos todavía no lo entienden. Se abre de nuevo el saco político de las trampas. Se olvida que si no se nos da la oportunidad de traducir la voz y el mandato democrático de millones de personas en responsabilidad administrativa, seremos cada vez más grandes. Porque el genio salió de la botella y no volverá a entrar".

Remarcó que "nos hemos convertido, con diferencia, en el partido más grande de los Países Bajos. Cómo amo los Países Bajos. Mucha gente ha tomado el PVV en sus corazones".

Recordó que "durante años pensaron que podían marginar políticamente al PVV. Rutte prometió "destruir a mi partido hasta el último escaño". Kaag me dijo 'afortunadamente caerás en las encuestas' (...) Pero olvidaron que siempre sigo adelante, nunca me rindo y los contratiempos sólo me hacen más fuerte. Que domine el oficio de representante y disfrute del debate. Que no tengo miedo de nada ni de nadie. Que el PVV esté entre la gente, se tome en serio sus problemas, los nombre y hable un lenguaje humano sencillo".

Wilders logró 37 escaños, según los resultados con casi la totalidad de las papeletas escrutadas. Como la primera mayoría le corresponde formar gobierno.

Sus opciones más obvias son acercarse primero al partido de agricultores BBB y al Nuevo Contrato Social (NSC) dirigido por Pieter Omtzigt, conocido por sus posiciones antinmigrantes y que ya expresó su disposición a negociar.

Esto genera interrogantes sobré cuál será la postura del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), la formación de centro-derecha del primer ministro saliente, Mark Rutte, que se quedó con sólo 24 legisladores, tras 13 años en el gobierno.

Su actual líder, Dilan Yesilgoz, que nació en Turquía, enfrenta un dilema, después de que su formación sufriera un resultado humillante esta semana.

*Con información de agencias

