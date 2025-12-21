Más Información

Sheinbaum realiza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Sheinbaum realiza primer recorrido prueba del Tren Suburbano al AIFA; prevén que opere en Semana Santa

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Club del agua: 31 políticos acaparan concesiones

Paisanos regresan a México entre extorsiones

Paisanos regresan a México entre extorsiones

Rosario, sobreviviente de la guerrilla

Rosario, sobreviviente de la guerrilla

Motos por app, servicio entre el riesgo y la alta demanda

Motos por app, servicio entre el riesgo y la alta demanda

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Pierden 81 mil usuarios rutas aéreas México-EU

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Sheinbaum inaugura nueva central eléctrica en Querétaro; "yo quiero mucho a CFE", dice

Tráiler impacta al Tren Interoceánico en Chiapas al intentar ganarle el paso; un chofer resulta lesionado

Tráiler impacta al Tren Interoceánico en Chiapas al intentar ganarle el paso; un chofer resulta lesionado

Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa

Cae "La Piruja", objetivo prioritario en Baja California; es integrante de alto rango del crimen organizado en Sinaloa

Bangkok acumula demandas a Miss Universo

Bangkok acumula demandas a Miss Universo

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

2025: De lo bueno, poco, por Lázaro Azar

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

No hay esperanza que quepa en este cuadro, un cuento de Guillermo Arreola

San Juan. La gobernadora de Puerto Rico, , anunció este domingo que convirtió en ley un controvertido proyecto que reconoce al como persona natural y que ha despertado el rechazo de múltiples sectores, incluidos profesionales de la salud.

El Proyecto del Senado 504 busca enmendar el Código Civil de para clarificar que “el ser humano en gestación o nasciturus es persona natural, incluyendo al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del”.

La medida es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de varios senadores conservadores, en su mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), liderado por la gobernadora.

Lee también

Recientemente, más de 320 médicos y profesionales de la salud de Puerto Rico hicieron un llamado urgente a la gobernadora para que no firmara el proyecto por considerarlo “un riesgo para la vida de ”.

En una carta, los firmantes advirtieron que el proyecto, que propone reconocer capacidad jurídica al embrión desde la concepción, representa una alteración sustancial al marco legal del vigente y podría tener consecuencias graves y directas sobre la práctica médica y la autonomía de las mujeres y personas gestantes.

La misiva fue firmada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, ginecólogos, obstetras, pediatras, neonatólogos, personal de enfermería y profesores de las Escuelas de Medicina.

Lee también

“Bajo esta propuesta legislativa hay unos escenarios críticos que podrían volverse más peligrosos, como los , hemorragias masivas o desórdenes placentarios que requieren intervención inmediata”, explicó Yari Vale Moreno, ginecóloga obstetra.

La ginecóloga agregó que permitir la intervención legal de terceros (incluyendo exparejas o personas no vinculadas clínicamente) podría “retrasar decisiones médicas urgentes y poner en riesgo la vida de la persona gestante”.

Los firmantes de la carta advirtieron sobre las complicaciones en casos en los que una persona gestante enfrenta un diagnóstico de durante etapas tempranas del embarazo, pues la medida podría limitar el derecho a interrumpir la gestación para permitir tratamientos que salvan la vida.

Lee también

La misiva destaca además los casos de embarazos no viables o con malformaciones letales, donde la medida podría dar paso a que parejas o exparejas interfieran en decisiones médicas necesarias, obligando a continuar gestaciones que impactan la salud física y emocional de la persona embarazada.

Alertaron a su vez sobre el riesgo de criminalizar por razones médicas y denunciaron que la medida podría otorgar nuevas herramientas legales a agresores en casos de violencia doméstica, extendiendo su control sobre la persona gestante.

Por su parte, el ginecólogo obstetra Alberto de la Vega indicó que el proyecto podría generar disputas judiciales prolongadas, incluso en , donde el agresor podría intentar representar legalmente al feto en contra de la voluntad de la víctima.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos

Pago doble para pensionados en enero quiénes lo reciben, fecha y monto exacto. Foto: iStock / carlosrojas20 / Edgar BJ / Banco del Bienestar

¿Qué pensionados recibirán pago doble en ENERO? Fecha y monto

visa americana. Foto: iStock

La ciudad donde tardarás más en tramitar la visa americana por primera vez (no es CDMX)

Canadá. iStock/ Julia Dorian

Canadá elimina límite generacional: ¿Qué significa? Nuevas reglas de ciudadanía explicadas

Navidad y Año Nuevo en San Francisco. Foto: Chat GPT

Navidad y Año Nuevo en San Francisco: ¿Qué hacer? Mejores atracciones de temporada