Salma Hayek vivió una noche de fiesta durante el sexto concierto de Bad Bunny, realizado ayer, 19 de diciembre, en el Estadio GNP.

La actriz veracruzana disfrutó del espectáculo desde el escenario “La casita”, en compañía de figuras como Danna Paola y Loreto Peralta. En videos que circularon en redes sociales se le ve bailando al ritmo de “Ábreme paso”, de Los Pleneros de la Cresta.

Salma Hayek fue una de las asistentes especiales al concierto de Bad Bunny, donde se le vio disfrutando del show desde “La Casita”. 📹 César Olivares/ EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/mjdzl6aABh — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) December 20, 2025

Más tarde, Hayek compartió en su cuenta de Instagram su experiencia en el concierto y dedicó un mensaje al artista puertorriqueño: “Ayer el Conejo Malo (…) nos recordó una vez más la importancia de apreciar las pequeñas cosas de la vida y de amar sin límite”.

La actriz describió la velada como una celebración marcada por el intercambio cultural y el cariño entre México y Puerto Rico: “Gracias Benito por tu música, por hacer que mi cuerpo ayer bailara hasta entrar en trance y por abrazar tan hermosamente a mi México”, y cerró con un “Que viva México y Puerto Rico”.

La publicación incluyó también clips grabados lejos del escenario, donde aparece usando un sombrero y cantando junto a sus seres queridos. Aunque su hija Valentina no asistió, Hayek intentó incluirla, como se aprecia en un video en el que dice: “Es para mi hija”.

Durante la semana, otras figuras del espectáculo han acudido a los conciertos, entre ellas Ana de la Reguera, Diego Boneta y Yalitza Aparicio, así como celebridades de internet como Yeri Mua.

La presencia de Hayek llamó especialmente la atención, ya que la actriz suele visitar México en contadas ocasiones.

Bad Bunny ofrece un total de ocho conciertos en el Estadio GNP como parte de su gira Debí tirar más fotos tour.