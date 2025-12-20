Más Información

El último payaso: un cuento de Martín Solares

El último payaso: un cuento de Martín Solares

“Un insulto”: familia Kennedy rechaza que Trump ponga su nombre en el Centro Kennedy

“Un insulto”: familia Kennedy rechaza que Trump ponga su nombre en el Centro Kennedy

Robo, riesgo de derrumbe e inundaciones: el año crítico que enfrentó el Louvre

Robo, riesgo de derrumbe e inundaciones: el año crítico que enfrentó el Louvre

El museo del Louvre vuelve a abrir sus puertas tras huelga

El museo del Louvre vuelve a abrir sus puertas tras huelga

Maestros españoles transforman el "Guernica" en un nacimiento para honrar a Gaza

Maestros españoles transforman el "Guernica" en un nacimiento para honrar a Gaza

El arte de Frida Kahlo, más allá del estereotipo

El arte de Frida Kahlo, más allá del estereotipo

vivió una noche de fiesta durante el sexto concierto de , realizado ayer, 19 de diciembre, en el Estadio GNP.

La actriz veracruzana disfrutó del espectáculo desde el escenario “La casita”, en compañía de figuras como Danna Paola y Loreto Peralta. En videos que circularon en redes sociales se le ve bailando al ritmo de “Ábreme paso”, de Los Pleneros de la Cresta.

Más tarde, Hayek compartió en su cuenta de Instagram su experiencia en el concierto y dedicó un mensaje al artista puertorriqueño: “Ayer el Conejo Malo (…) nos recordó una vez más la importancia de apreciar las pequeñas cosas de la vida y de amar sin límite”.

Lee también:

La actriz describió la velada como una celebración marcada por el intercambio cultural y el cariño entre México y Puerto Rico: “Gracias Benito por tu música, por hacer que mi cuerpo ayer bailara hasta entrar en trance y por abrazar tan hermosamente a mi México”, y cerró con un “Que viva México y Puerto Rico”.

La publicación incluyó también clips grabados lejos del escenario, donde aparece usando un sombrero y cantando junto a sus seres queridos. Aunque su hija Valentina no asistió, Hayek intentó incluirla, como se aprecia en un video en el que dice: “Es para mi hija”.

Durante la semana, otras figuras del espectáculo han acudido a los conciertos, entre ellas Ana de la Reguera, Diego Boneta y Yalitza Aparicio, así como celebridades de internet como Yeri Mua.

Lee también:

La presencia de Hayek llamó especialmente la atención, ya que la actriz suele visitar México en contadas ocasiones.

Bad Bunny ofrece un total de ocho conciertos en el Estadio GNP como parte de su gira Debí tirar más fotos tour.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de Instagram @angela_aguilar_ / AFP

“Cada arbolito es una ex”: Redes se burlan de la decoración navideña de Nodal y Ángela Aguilar

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / AFP

¿Despidió a su violinista? Nodal aclara la polémica con Esmeralda Camacho y Ángela Aguilar

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]