La inclusión de robots humanoides en plena coreografía se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto que el cantante chino Wang Leehom ofreció el 19 de diciembre en Chengdu, China.

Las figuras mecánicas, que realizaron acrobacias sincronizadas con la música, sorprendieron al público durante el espectáculo del artista, considerado una de las figuras más influyentes del pop en su país.

El concierto, de estética futurista, forma parte de su gira Best Place y se llevó a cabo en el Polideportivo Multifuncional del Lago Dong’an, ante cerca de 18 mil asistentes. De acuerdo con información difundida en el sitio oficial del músico, los robots hicieron su aparición durante los primeros acordes de “Open Fire”.

Videos compartidos en redes sociales muestran a los androides, desarrollados por la empresa china Unitree Robotics, vestidos con atuendos urbanos, como pantalones holgados y camisetas brillantes, además de rostros iluminados en tonos azules. Las figuras ejecutaron pasos de baile perfectamente coordinados, tanto entre ellas como con los bailarines humanos que acompañaban a Wang en el escenario.

Uno de los instantes que más impactó al público fue cuando los robots realizaron saltos frontales sin perder el equilibrio, generando ovaciones.

La escena también provocó reacciones divididas en redes sociales: mientras algunos usuarios elogiaron el avance tecnológico, otros admitieron sentirse inquietos ante las habilidades de los humanoides.

Incluso figuras públicas como Elon Musk y Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Estados Unidos, destacaron el espectáculo.

Foto: Vía X.
Foto: Vía X.

Wang Leehom y su trayectoria

Wang Leehom es compositor, productor, actor y director, con más de dos décadas de carrera dentro de la industria del entretenimiento asiático. Su propuesta musical se caracteriza por fusionar R&B, hip-hop y música tradicional china, que abarca desde baladas hasta ritmos urbanos.

Entre sus álbumes más representativos se encuentran Forever’s First Day, The One and Only, Revolution y Shangri-La.

El robot detrás del espectáculo

Los protagonistas mecánicos del show fueron modelos G1, considerados los humanoides más avanzados desarrollados por Unitree Robotics. Este robot ha ganado notoriedad por videos en los que se le ve realizando movimientos complejos como encestes deportivos.

Con una estatura de 127 centímetros y un peso aproximado de 47 kilogramos, el G1 cuenta con extremidades totalmente articuladas que le permiten caminar con estabilidad, ejecutar saltos, girar y mantener equilibrio dinámico en tiempo real.

Además, integra tecnología de visión tridimensional, sensores de presión, LIDAR y sistemas de reconocimiento de gestos, lo que le permite interactuar con personas y entornos de forma autónoma. Aunque su diseño resulta futurista, el G1 ya es utilizado en demostraciones tecnológicas, ferias de innovación y eventos.

