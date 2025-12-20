En una época donde una voz regular puede sonar muy bien gracias al auto-tune, el escenario y las presentaciones en vivo siguen siendo la prueba de fuego para cualquier artista, por eso que un concepto como MYST no es para cualquiera, así opinan las cantantes Viviana Barrera y Sofía Garza, quienes formar parte del elenco de esta compañía.

"Es un show totalmente en vivo, aquí no hay auto-tune, no hay pistas, no hay nada grabado, de hecho si un día estás enfermo te tienes que bajar del escenario y alguien te tiene que cubrir, es un espectáculo donde no puedes llegar a medias, porque esto es de alto rendimiento, es más, tienes que estar muy bien física y emocionalmente, porque hay baile, muchos cambios de vestuario y poco tiempo para hacerlo, entonces sí debes estar muy mentalizado a lo que vas, entonces sí es un show para alguien que es cien por ciento cantante", señaló Viviana Barrera.

Pero es precisamente esa exigencia con cada miembro del elenco, lo que ha dado el éxito a "MYST" a lo largo de una década, según palabras de Barrera, pero también es un concepto muy divertido tanto para los cantantes como para el público, porque muchas cosas pueden pasar en el escenario, debido a la rapidez con que se mueven las cosas.

"Nos ha pasado de todo, por ejemplo, en una ocasión sentíamos que alguien no lograría llegar a tiempo al escenario para cantar La maldita primavera, y ya estaban tres peleando para ver quién iba a cubrir, y lo que pasó es que a quien le tocaba entró por error por otro lado; esto es un engranaje y cualquier movimiento extraño nos pone a dudar y de nervios; pero aquí sucede de todo, que alguien se cayó, que se atoró un vestuario, o que deben ir al baño, etcétera; así que considero que no hay nada más difícil que hacer MYST", comentó Sofía Garza.

Para estas dos artistas de los musicales, han participado en montajes como "Wicked", "Si nos dejan", por mencionar algunos; "MYST" ha sido una gran escuela que ha puesto a prueba su talento y buena memoria, porque prácticamente estrenan un show por año, con distinto concepto y repertorio, pero que están listos para llevarlos a escena en cualquier momento.

En esta ocasión están cerrando el año con "MYST Rapsodia", que es un homenaje a los grandes himnos del rock y el pop en inglés y español, en las voces de un talentoso elenco conformado por Pato Borghetti, Alex Brizuela, Viviana Barrera, Sofía Garza, Cecilia de la Cueva, Karla Centeno, Menny Carrasco, Denisha, Jorge Daher, Johnny Sigal, Oscar Jiménez, por mencionar algunos, y con el cual dan su última presentación de 2025 esta noche, en el escenario del Foro Totalplay, en Antara.

"Estamos muy contentas con este décimo espectáculo, la realidad es que ha sido muy bonito ver la transformación de la compañía a lo largo de este tiempo; es un show hecho con toda la mano y dirigido al elenco que llevamos trabajando juntos estos 10 años, entonces hay un crecimiento brutal y una unión muy bella que se ve en el escenario con este espectáculo", comentó Viviana Barrera.

Gracias a la década que llevan haciendo este concepto de non stop, es decir, van de una canción a otra sin para, el talento de MYST tiene ya muy afinada su habilidad no sólo de aprenderse un repertorio brutal de temas, en Rapsodia son alrededor de 120 canciones las que componen el set list; también de hacer cambios rápidos de vestuario y ubicarse en pocos segundos en su salida, según explicó Sofía Garza.

"Han sido tantos años años de trabajar en diferentes shows, con diferentes géneros, con diferentes propuestas, desde regional mexicano hasta con los éxitos de Disney. En Rapsodia cantamos en inglés y español, con una sección de éxitos de todos los géneros, aquí está mucho más claro lo que cada quién hace en escena, nuestro director Felipe Fernández del Paso y el director musical Chacho Gaytán, ha trabajado nuestras cualidades y han sabido explotarlas, y en este show es donde se logra ver trabajo de todos estos años, es la expresión de todos los MYST en uno", señaló Sofía.

La cantante comentó que aquellos que vayan a disfrutar del show deben dejarse llevar, ya que es un viaje musical en el cual todos escucharán en algún momento un fragmento de su canción favorita, y sin duda alguna quedarán con ganas de escuchar un poco más.

