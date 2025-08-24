Karen Barrera y Daniel “El Travieso” anuncian la pérdida de su bebé; “siempre serás parte de nosotros”

Los influencers Karen Barrera y Daniel “El Travieso” Ruiz compartieron recientemente una noticia que impactó profundamente su vida familiar.

La pareja, que esperaba anunciar la llegada de su primer hijo, reveló a sus seguidores que atravesaron la pérdida de su bebé, un hecho que comunicaron mediante un mensaje en sus redes sociales.

Lee también: Mariana Rodríguez narra cuando perdió a su bebé en 2024; “había algo deforme dentro de mí”

Karen Barrera y Daniel “El Travieso” anuncian la pérdida de su bebé

Por medio de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido publicó un post donde mencionó que el pasado sábado 23 de agosto sería el día en que compartirían la noticia de su embarazo; sin embargo, recalcó que los acontecimientos fueron distintos y expresó que “los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo”.

La publicación fue acompañada por una serie de fotografías que reflejaban momentos importantes del proceso que atravesaban.

"Es un sentimiento extraño… un día tu mundo entero gira alrededor de ese nuevo bebecito y, de un momento a otro, todo cambia", escribió.

Karen Barrera y Daniel “El Travieso” anuncian la pérdida de su bebé y reciben apoyo de sus seguidores. Foto: Redes sociales

Además, agregó que, aunque no pudieron conocer a su hijo, lo amaron desde el primer instante.

"Es un sentimiento extraño… un día tu mundo entero gira alrededor de ese nuevo bebecito y, de un momento a otro, todo cambia", escribió.

Lee también: Con desgarrador mensaje, Ana Brenda revela que perdió a su primer bebé: "es un dolor único"

También manifestó su gratitud hacia su esposo y su familia por ser su apoyo durante este proceso.

"Siempre serás parte de nosotros", finalizó.

Aunado a ello, en un segundo post, Karen compartió un video donde se observa cómo se enteraron de su embarazo y cómo dieron la noticia a sus familiares. En este material, escribió: “Fuiste muy amado mi bebito”, dejando constancia del vínculo emocional que desarrollaron con su hijo antes de su partida.

Reacciones de seguidores y amigos al anuncio de la pérdida

El mensaje generó una respuesta inmediata de sus seguidores y amigos. Miles de personas enviaron mensajes de apoyo, reconociendo la valentía de la pareja al compartir un momento tan personal.

Entre los comentarios se encontraron expresiones como:

“Un abrazo muy grande para ambos, lo siento mucho”.

“No hay nada que pueda curarles el dolor que sienten, pero confíen en Dios que tendrán una hermosa familia”.

“Son personas tan increíbles que estoy segura de que Dios les dará la bendición que tanto esperan pronto”.

También te interesará:

Beca Rita Cetina 2025: ¿de cuánto será el depósito para los estudiantes del ciclo escolar 2025-2026?; consulta aquí

Adultos Mayores con INAPAM: ¿Qué beneficios otorga la credencial?; no dejes pasar los descuentos

Usuario le pide a ChatGPT contar de uno en uno hasta un millón; su reacción se hizo viral

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv