El Pleno del Senado de la República aprobó este martes 23 de septiembre el dictamen por el que se reforman diversos ordenamientos legales para la homologación normativa en todo el país del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, promulgado en 2023.

El dictamen avalado en lo general y en lo particular, con 105 votos, sucede al Código Civil Federal y, de acuerdo con un comunicado de la Cámara Alta, busca mejorar procedimientos en materia civil y familiar, a fin de mejorar de vida de millones de mexicanos.

Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, explicó que el dictamen corresponde a la minuta recibida el 12 de abril de 2024 e hizo de conocimiento que, derivado de la revisión, las comisiones remitieron diversas correcciones de técnica legislativa que no alteran o modifican el sentido de lo aprobado.

Precisó que dichas correcciones consisten en ajustes de puntuación y eliminación de referencias a leyes de procedimientos locales contenidas en el Código de Comercio.

En su intervención, la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, indicó que la aprobación de la minuta es trascendental, pues una de las aportaciones más importantes es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que entró en vigor en junio de 2023.

Con el Código se dará certeza jurídica para que no haya confusiones, lentitud o enredos en la aplicación de la justicia, mencionó.

Destacó también que ante el rezago de medio millón de asuntos familiares y alrededor de 400 mil en materia civil, es trascendental el nuevo código que tendrá aplicabilidad en todo el país en ambas materias.

