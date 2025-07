Tras la detención, en Los Ángeles, California, del boxeador Julio César Chávez Jr., su abogado denunció la forma en cómo llegaron por él y se lo llevaron, y aseguró que se trató de una operación más bien pensada para “aterrorizar a la comunidad".

Chávez Jr. fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos para ser deportado “de forma expedita” a México, donde tiene una orden de arresto vigente por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

Michael A. Goldstein, abogado que ha trabajado con el hijo de Julio César Chávez en casos anteriores, se quejó, en declaraciones al medio estadounidense Los Angeles Times, por la forma que su cliente “fue detenido fuera de su residencia por 25 o más agentes del ICE y otras fuerzas del orden”. Un video obtenido por Fox News muestra cómo los agentes llegan y lo detienen afuera de la residencia del boxeador, en Studio City.

“Bloquearon su calle y se lo llevaron detenido dejando a su familia sin conocimiento de su paradero”, dijo Goldstein. “Las acusaciones actuales son indignantes y parecen diseñadas como un titular para aterrorizar a la comunidad. El Sr. Chávez no es una amenaza para la comunidad”.

En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que Chávez Jr. "tiene una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos".

Además, indicó que "a Chávez también se le considera como un asociado al cártel de Sinaloa, una organización designada como organización terrorista extranjera" y que ya había señalado en Estados Unidos como una “amenaza para la seguridad pública”, acusando que la administración del presidente Joe Biden la ignoró.

“Bajo la presidencia de [el presidente estadounidense, Donald] Trump, nadie está por encima de la ley, ni siquiera los deportistas de fama mundial", advirtió en el comunicado Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS.

Julio César Chávez Jr. ingresa al ring antes de su pelea contra el estadounidense Jake Paul en el Honda Center en Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. Foto: AFP

Julio César Chávez Jr. había expresado indignación por deportación masiva hecha por Trump

La detención se produjo cuatro días después de que Chávez Jr. fuera derrotado por el estadounidense Jake Paul, un youtuber reconvertido en boxeador, la noche del sábado en el Honda Center de Anaheim, al sur de Los Ángeles.

Los Angeles Times recordó que, en una entrevista reciente, Chávez Jr. expresó su indignación por la deportación masiva de migrantes emprendida por el gobierno de Trump.

"Me dio hasta miedo, la verdad. Es muy feo", dijo Chávez sobre las deportaciones. "No entiendo la situación: ¿por qué tanta violencia? Hay mucha gente buena y le están dando a la comunidad un ejemplo de violencia. Yo soy de Sinaloa, donde las cosas están muy feas, y venir aquí, a un país tan bonito, con todo... y ver a Trump atacando a los inmigrantes, a los latinos, sin razón. No estar con Dios te hace creer que lo sabes todo. Trump tomó una mala decisión".

Aseguró que “después de todo lo que ha pasado, no me gustaría que me deportaran”.

El DHS explicó que Chávez entró legalmente en el país en agosto de 2023, con un visado de turista B2 válido hasta febrero de 2024. Había presentado una solicitud de estatus de residente permanente legal el año pasado en abril, dijeron las autoridades, gracias a que está casado con Frida Muñoz, una ciudadana estadounidense, que según las autoridades estadounidenses “está conectada con el cártel de Sinaloa a través de una relación previa con el hijo ya fallecido del infame líder del cártel Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”. El comunicado alude así a Édgar Guzmán Loera, asesinado en Sinaloa en 2008.

El 17 de diciembre de 2024, el ICE determinó que Chávez Jr. era una “amenaza atroz para la seguridad pública” pero, de acuerdo con el DHS, el gobierno de Joe Biden le permitió volver a ingresar en Estados Unidos el 4 de enero en el punto de entrada de San Ysidro.

“Tras múltiples declaraciones fraudulentas en su solicitud para convertirse en residente permanente legal, el 27 de junio se determinó que estaba en el país ilegalmente y que podía ser expulsado”, dijo el DHS, que aseguró que está tramitando su “expulsión expedita”.

