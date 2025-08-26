Más Información
Washington.— Una jueza federal suspendió ayer temporalmente la deportación a Uganda de un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal.
Kilmar Ábrego García, quien en marzo había sido deportado a El Salvador y a quien luego se le hizo regresar a Estados Unidos, fue detenido nuevamente el lunes en Baltimore por agentes de los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE, policía migratoria) cuando asistió a una cita regular. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la detención. El ICE informó que Ábrego García, de 30 años, sería “procesado para su deportación a Uganda”, luego de su liberación el viernes de una cárcel de Tennessee. La defensa del salvadoreño presentó un recurso para detener la deportación y la jueza de distrito Paula Xinis decidió suspenderla temporalmente, mientras realiza nuevas audiencias. El gobierno acusa a Ábrego de ser un “criminal, extranjero ilegal, golpeador de mujeres”. Él dice que el gobierno quiere vengarse porque no pudo mantenerlo deportado.