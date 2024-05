El "yoga con cachorros" fue prohibido en Italia, luego de reportes de presunto maltrato, informó el Ministerio de Salud local.

El Ministerio de Salud frenó esta creciente tendencia tras prohibir el uso de cachorros para proteger la salud y el bienestar de los animales. Anunció que sólo se podrían utilizar perros adultos para actividades de bienestar “asistidas por animales”, incluido el yoga. Las sesiones con cachorros involucran a los perritos deambulando por una clase de yoga y, a veces, incorporándolos en posturas.

Piera Rosati, presidenta de LNDC Animal Protection, dijo que los cachorros fueron explotados con fines comerciales, reportó el medio británico The Guardian. “El yoga, al menos en teoría, no debe ser sólo una práctica de ejercicio físico, sino también espiritual, en busca de la armonía con el universo”, afirmó. “Pero esta armonía y bienestar no se conceden a los cachorros que se utilizan como objetos para hacer negocios”.

El Ministerio de Salud dijo que había sido informado de organizaciones que "contactarían directamente a los criadores de perros" para utilizar temporalmente cachorros para sesiones de yoga. Los grupos defensores de los derechos de los animales habían pedido una prohibición después de que informes en los medios italianos revelaran presuntos malos tratos a los cachorros.

Giovanni Leonardi, jefe del departamento One Health del Ministerio de Salud de Italia, dictaminó que el uso de perros durante las sesiones de ejercicio se incluye en la ley italiana de Intervenciones Asistidas por Animales. Esto significa que ahora sólo se pueden utilizar perros adultos en las sesiones de yoga para “proteger la salud y el bienestar de los animales, así como la seguridad de los usuarios”.

Foto: Instagram (@puppy_yoga_madrid)

Giusy D'Angelo, un experto en perros de la junta nacional de protección animal de Italia, dijo que las personas podrían sentirse tan abrumadas por la emoción después de estar tan cerca de los cachorros que se arriesgarían a tomar la decisión impulsiva de adoptar uno. "Puede llevarlos a tomar una decisión sin considerar realmente las implicaciones", dijo.

"Hay muchas razones por las que la gente practica yoga para cachorros", dijo Francesco Di Turi, gerente de Puppy Yoga Official, que organiza yoga para cachorros en gimnasios y estudios de toda Italia, reportó The Guardian.

"Algunos simplemente quieren tener contacto con un animal porque no tienen uno en casa, mientras que otros, que padecen enfermedades, descubren que una hora de práctica les ayuda mucho a relajarse". Según el sitio web de la empresa, todas las clases celebradas antes de que la prohibición entrara en vigor el 29 de abril estaban agotadas.

Amity Neumeister, propietaria del estudio de yoga Zem en Roma, recibió a los cachorros en una sesión. "Era demasiado caótico", dijo. "Pasamos mucho tiempo persiguiéndolos, limpiando pipí y caca".

El fallo se produce tras una investigación realizada en marzo por el popular programa de noticias italiano “Striscia la Notizia”, que alegaba que los cachorros eran maltratados en varios centros de yoga y mantenidos en corrales entre sesiones, recordó CNN.

Elisa Allen, vicepresidenta de programas y operaciones de Personas para el Trato Ético de los Animales (PETA) del Reino Unido, elogió a Italia por prohibir el yoga para cachorros en una declaración a CNN el viernes. Calificó la práctica como “un truco de ventas diseñado para promover la cría de perros de 'pedigrí' (que son propensos a sufrir problemas físicos graves en el futuro) y que viola el principio fundamental del yoga: ahimsa, o no hacer daño".

"Si bien los gobiernos de todo el mundo deberían prestar atención, no debemos esperar a hacer lo correcto: PETA insta a los yoguis a mantenerse alejados de esta estratagema barata que utiliza animales sensibles como accesorios en su detrimento", dijo Allen.