Deir al-Balah, Franja de Gaza. Israel atacó una tienda de medios fuera de un hospital en la Franja de Gaza temprano el lunes, matando a dos personas, incluido un reportero local, e hiriendo a otros seis periodistas, informaron médicos. El Ejército israelí dijo que el operativo tenía como objetivo a un hombre al que identificó como un miliciano de Hamas que se hacía pasar por periodista.

Otras 32 personas murieron en múltiples ataques en todo Gaza, incluidos 19 mujeres y niños y un médico de urgencias, según funcionarios del hospital.

Imágenes de video mostraron a personas llevando el cuerpo de una niña muerta, su rostro cubierto de sangre, después de que un ataque impactó cerca de una cocina de caridad que distribuía comidas calientes para personas desplazadas en campamentos de tiendas fuera de la ciudad sureña de Jan Yunis. Estas cocinas han estado atrayendo a más palestinos porque otras fuentes de alimentos se están agotando, más de un mes después de que Israel cortará todos los suministros de comida, combustible, medicinas y otros recursos para la población de Gaza de más de 2 millones de personas.

Lee también Primer ministro de Israel ordena "fuerte respuesta" al lanzamiento de cohetes desde Gaza; aprueba "intensas" operaciones contra Hamas

El Programa Mundial de Alimentos ha advertido que sus reservas de alimentos para mantener las cocinas podrían agotarse la próxima semana. Tuvo que dejar de distribuir paquetes de alimentos básicos directamente a las familias la semana pasada debido a la falta de suministros, dijo el lunes la portavoz Abeer Etefa. Todas las panaderías que gestiona también han cerrado, terminando con la principal fuente de pan para cientos de miles de personas.

Israel ha llevado a cabo oleadas de ataques en Gaza, matando a cientos de personas, y las fuerzas terrestres han creado nuevas zonas militares desde que terminó su alto al fuego con Hamás el mes pasado. Israel dice que está presionando a Hamas para liberar a sus rehenes restantes, deponer las armas y abandonar el territorio. Al hacerlo, abandonó la tregua existente que incluía negociar la liberación de los rehenes.

Ataques a periodistas y hogares

Un ataque a una tienda de medios fuera del Hospital Nasser en Jan Yunis alrededor de las 2 de la mañana incendió la tienda y mató a Yousef al-Faqawi, un reportero del sitio de noticias Palestine Today, y a otro hombre, según el hospital.

Periodistas palestinos inspeccionan los escombros y los daños tras un ataque israelí contra una tienda de campaña utilizada por periodistas en la ciudad sureña de Khan Yunis el 7 de abril de 2025. Hamás y los rescatistas informaron que un ataque israelí en el sur de Gaza mató a un periodista e hirió a otros nueve el lunes, mientras que el ejército israelí informó que el objetivo era un militante que se hacía pasar por reportero. Foto: AFP

El Ejército dijo que el ataque tenía como objetivo a Hassan Eslaiah, a quien identificó como un miliciano de Hamas que participó en el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que inició la guerra. Eslaiah estaba entre los seis periodistas que resultaron heridos en el ataque, según el hospital.

Eslaiah ha contribuido ocasionalmente con imágenes a The Associated Press y otros medios internacionales como periodista independiente, incluso el 7 de octubre. La AP no ha trabajado con él desde hace más de un año.

Israel también atacó tiendas de campaña junto al Hospital Mártires de Al Aqsa en la ciudad central de Deir al Balah, donde hirió a tres personas, según el hospital.

Lee también FOTOS: Bombardeos israelíes sorprenden a Gaza; hay cientos de muertos

Miles de personas se han refugiado en tiendas de campaña instaladas dentro de los recintos hospitalarios durante los 18 meses de guerra, asumiendo que Israel sería menos propenso a atacarlos. Aun así, Israel ha atacado múltiples hospitales y ha llevado a cabo redadas destructivas en muchos, acusando a Hamas de usarlos con fines militares, algo que niega el personal hospitalario.

Un ataque que impactó en un bulevar en la Ciudad de Gaza mató a un médico de urgencias, dijo el Ministerio de Salud de Gaza. La campaña de Israel ha matado a más de mil trabajadores de la salud y al menos 173 periodistas, según la ONU y el Comité para la Protección de los Periodistas.

Otros ataques durante la noche y hasta el lunes redujeron casas a escombros en Jan Yunis y Deir al Balah.

Un periodista palestino inspecciona los escombros y los daños tras un ataque israelí contra una tienda de campaña utilizada por periodistas en la ciudad sureña de Khan Yunis el 7 de abril de 2025. Hamás y los rescatistas informaron que un ataque israelí en el sur de Gaza mató a un periodista e hirió a otros nueve el lunes, mientras que el ejército israelí informó que el objetivo era un militante que se hacía pasar por reportero. Foto: AFP

Imad Maghari dijo que la explosión que impactó a sus vecinos en Deir al Balah a las dos de la mañana fue como “un terremoto”, seguido por los gritos de mujeres y niños. Relató que un vecino perdió a cinco miembros de su familia y otro a un niño pequeño. “No sé qué peligro representa. Tiene 7 años y también fue asesinado”, dijo Maghari.

El Hospital Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah dijo que recibió los cuerpos de 11 personas, incluidas al menos tres mujeres y tres niños. El Hospital Nasser de Jan Yunis informó de 20 cuerpos, incluidas ocho mujeres y cinco niños.

La ofensiva militar de Israel en represalia por el ataque de Hamas del 7 de octubre ha matado a más de 50 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud palestino, cuyo conteo no distingue entre milicianos y civiles. La ofensiva ha destruido vastas áreas de Gaza y desplazado alrededor del 90% de su población. Israel dice que intenta evitar bajas civiles y culpa a Hamas por sus muertes porque opera entre la población.

Lee también Israel eliminará los pocos aranceles que mantiene con EU; "permitirá fortalecer aún más la alianza entre ambos países", asegura

En el ataque del 7 de octubre, los milicianos mataron a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 personas. Aún mantienen a 59 cautivos, de los cuales se cree que 24 están vivos, después de que la mayoría fueran liberados en altos el fuego u otros acuerdos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dice que después de que Hamas sea derrotado, Israel controlará la seguridad en Gaza e implementará la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reasentar a gran parte de la población de Gaza en otros países a través de lo que el líder israelí se refiere como “emigración voluntaria”.

Los palestinos dicen que no quieren dejar su tierra, y expertos en derechos humanos han advertido que implementar la propuesta de Trump probablemente equivaldría a una expulsión masiva en violación del derecho internacional.

Periodistas palestinos inspeccionan los escombros y los daños tras un ataque israelí contra una tienda de campaña utilizada por periodistas en la ciudad sureña de Khan Yunis el 7 de abril de 2025. Hamás y los rescatistas informaron que un ataque israelí en el sur de Gaza mató a un periodista e hirió a otros nueve el lunes, mientras que el ejército israelí informó que el objetivo era un militante que se hacía pasar por reportero. Foto: AFP

Protestas en Israel mientras Netanyahu se reúne con Trump

Netanyahu tenía previsto reunirse con Trump en Washington el lunes para hablar de Gaza y otros temas.

Docenas de manifestantes se reunieron frente a la residencia oficial de Netanyahu en Jerusalén para pedir un acuerdo para liberar a los cautivos. Muchos temen que la decisión de Netanyahu de reanudar los combates haya puesto en grave peligro a los rehenes restantes y esperan que Trump pueda ayudar a negociar otro acuerdo.

“Ahora ha llegado el momento de la verdad”, dijo Varda Ben Baruch, abuela del rehén israelí-estadounidense Edan Alexander, dirigiéndose a Netanyahu. “Usted está en Estados Unidos y tiene que sentarse allí con el presidente Trump y cerrar un acuerdo para que todos sean liberados y regresen a casa”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss