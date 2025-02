Trump insiste que Hamas debe liberar a todos los rehenes el sábado; eso no está en acuerdo de alto el fuego en Gaza Hamas anunció que no habrá liberación de los tres rehenes con los que completaría la primera fase del alto el fuego si Israel no cumple lo pactado

Milicianos enmascarados de Hamas liberaron a ocho rehenes el jueves 30 de enero de 2025, como parte del alto al fuego en la Franja de Gaza. Foto: AP