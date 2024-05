El Ejército israelí cree que el incendio que mató a 45 personas en un campo de desplazados en Tal al Sultan, al oeste de Rafah, tras un ataque suyo, fue causado por una explosión de municiones almacenadas en una instalación de Hamas cercana a la que habían bombardeado.

"Esto ha sido un incidente devastador que no esperábamos que pasase. Nuestro Ejército lanzó 17 kilos de explosivo, la mínima cantidad que pueden lanzar nuestros aviones de combate. Nuestra munición por sí sola no pudo causar ese incendio devastador", explicó el portavoz del Ejército, Daniel Hagari, que insistió que la investigación todavía no ha finalizado.

“El domingo eliminamos a terroristas de alto rango de Hamas en un ataque selectivo contra un complejo utilizado por Hamas en Rafah. El ataque se basó en información de inteligencia precisa que indicaba que estos terroristas, responsables de orquestar y ejecutar atentados terroristas contra israelíes, se reunían en el interior de la estructura que atacamos”, dijo Hagari en conferencia de prensa, según el diario Times of Israel.

Lee también: Netanyahu califica muerte de civiles en ataque en Rafah como "trágico accidente"

“Lamentablemente, tras el ataque, debido a circunstancias imprevistas, se declaró un incendio que se cobró la vida de civiles gazatíes que se encontraban cerca. A pesar de nuestros esfuerzos por reducir al mínimo las víctimas civiles durante el ataque, el incendio que se declaró fue inesperado e involuntario”, añadió.

Calificó la muerte de los civiles en el ataque como un “incidente devastador, que no esperábamos”.

“Contrariamente a lo que se dice, llevamos a cabo el ataque fuera de la zona que designamos como zona humanitaria y a la que pedimos que evacuaran a los civiles. Nuestro ataque se produjo a más de un kilómetro y medio de la zona humanitaria de al-Mawasi, lo que llamamos la zona más segura", afirmó.

Lee también: Ofensiva en Rafah es parte del “final” para destruir Gaza, alerta Sudáfrica a la CIJ

La investigación sobre lo ocurrido, detalló, “trata de determinar qué pudo causar el incendio de tal magnitud. Estamos estudiando todas las posibilidades, incluida la de que las armas almacenadas [de Hamas] en un complejo próximo a nuestro objetivo, que desconocíamos, pudieran haberse incendiado como consecuencia del ataque”.

Según Hagari, el ejército está examinando “imágenes, documentadas por gazatíes en la noche del ataque, publicadas en las redes sociales, que parecían mostrar explosiones secundarias, lo que indica que puede haber habido armas en la zona. La inteligencia de señales interceptó algunas llamadas telefónicas que refuerzan esta preocupación planteando la posibilidad de que se incendiaran armas almacenadas en un complejo cercano”.

Insistió en que “estamos trabajando para verificar la causa del incendio. Aún es demasiado pronto para determinarlo. Incluso cuando encontremos la causa del incendio que se produjo, no hará que la situación sea menos trágica”. Prometió que la investigación será “rápida, profunda y transparente”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/mcc