El Gobierno sudafricano advirtió hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la ofensiva israelí en Rafah es parte del "final” y “el último paso en la destrucción de Gaza” como área capaz de “albergar vida humana”, y pidió al tribunal exigir a Israel “de forma claramente explícita” el cese de sus operaciones militares en la Franja.

En su intervención en la CIJ, el abogado británico Vaughan Lowe, del equipo legal de Sudáfrica, advirtió de que “si el tribunal no actúa ahora, la posibilidad de reconstruir una sociedad palestina viable en Gaza será destruida”, y alertó de que es “necesario un cese de las operaciones militares” para cumplir las órdenes de la Corte a Israel de evitar un genocidio en la Franja.

“El punto clave hoy es que el objetivo declarado de Israel de borrar Gaza del mapa está a punto de realizarse”, insistió Sudáfrica, que justificó la necesidad de medidas cautelares adicionales en el “beneficio de cualquier otro Estado que aún está proporcionando ayuda o asistencia a Israel en su campaña para erradicar Palestina”.

Sudáfrica inició procedimientos ante la CIJ el 29 de diciembre de 2023 por riesgo de genocidio en Gaza. El 26 de enero, la CIJ emitió medidas cautelares en las que exigía a Israel pasos para evitar un genocidio, las cuales reforzó con una nueva orden el pasado 28 de marzo.

“Durante meses, la gente, particularmente en Occidente, parecía reacia a aceptar que las acusaciones son verdaderas. ¿Cómo puede ser que personas que parecen como nosotros y suenan como nosotros, participen en algo como un genocidio? Pero hay que asumir la evidencia. No hay un argumento creíble de que esta catástrofe no sea real”, advirtió Lowe.

Piden nuevas medidas a la CIJ para enfrentar genocidio en Gaza

Pretoria presentó una nueva solicitud el pasado viernes pidiendo nuevas medidas a la CIJ, al considerar que la ofensiva del Ejército israelí en Rafah “equivale a un cambio” en la situación desde la última vez que la Corte se pronunció.

“Sudáfrica está aquí porque el pueblo palestino enfrenta un genocidio en Gaza, y sus órdenes (de la CIJ) anteriores no han logrado protegerlos. Ya sea por falta de claridad sobre lo que exigen exactamente esas órdenes, o porque Israel elige ignorarlas, no han sido efectivas”, lamentó el abogado.

Agregó que las acciones de Israel están dirigidas contra el pueblo palestino en toda Gaza y Cisjordania.

“Se ha vuelto cada vez más claro que las acciones de Israel en Rafah son parte de la fase final, en la que Gaza es completamente destruida como un área capaz de albergar vida humana. Este es el último paso en la destrucción de Gaza y su pueblo palestino”, lamentó Lowe.

Señaló que los detalles no siempre son “fáciles de verificar” porque Israel impide la entrada de investigadores y periodistas a Gaza. “Pero Israel no puede bloquear investigaciones independientes y luego decir que el tribunal no puede proceder porque no hay suficiente evidencia”, dijo el letrado.

“Si Israel sigue negando que sus bombardeos, incursiones militares, bloqueo de carreteras y puntos de acceso, y sus otras operaciones militares en Gaza, están impidiendo el cumplimiento de las órdenes del tribunal, la Corte necesita explicitarlo claramente a Israel”, añadió.

Mañana Israel expondrá sus argumentos contra la necesidad de medidas cautelares adicionales.

