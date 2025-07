Israel anunció este jueves que está examinando la respuesta de Hamas a una propuesta de tregua de 60 días en la Franja de Gaza, mientras sigue creciendo la presión de organizaciones internacionales por el hambre en el devastado enclave palestino.

En el terreno, continúan los bombardeos y disparos israelíes que mataron a 22 palestinos, entre ellos niños y personas que esperaban el reparto de ayuda, según la Defensa Civil local.

Desde el 6 de julio, los negociadores de ambos bandos mantienen conversaciones indirectas en Catar, en un intento por acordar una tregua que permita en un primer momento liberar a 10 rehenes israelíes vivos, a cambio de un número indeterminado de palestinos presos en Israel.

Pero las negociaciones, que cuentan con la mediación de Catar, Egipto y Estados Unidos, se eternizan sin resultados por el momento, y cada parte acusa a la otra de enrocarse en sus demandas.

"Los mediadores han transmitido la respuesta de Hamas al equipo de negociación israelí, y está actualmente en evaluación", indicó un breve comunicado del despacho del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Según una fuente palestina cercana a las negociaciones, la respuesta incluye enmiendas a las modalidades de entrada de ayuda humanitaria, mapas de las zonas de las que el ejército israelí debería retirarse, y garantías sobre el fin definitivo de la guerra en curso desde octubre de 2023.

Los rehenes en cuestión fueron capturados por Hamas durante su ataque sorpresa en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que dio pie al conflicto.

Israel sigue afirmando que su objetivo es destruir las capacidades militares y de gobierno del movimiento palestino.

Su ofensiva ha causado más de 59 mil muertos, según las autoridades de Gaza, gobernada por Hamás, y provocado un desastre humanitario.

Estados Unidos anunció que su enviado especial Steve Witkoff viajaba a Europa esta semana para mantener conversaciones sobre Gaza, y que luego podría ir a Medio Oriente.

El Departamento de Estado indicó que Witkoff emprende el viaje con "la firme esperanza de que logremos un nuevo alto el fuego, así como un corredor humanitario" que permita entregar la ayuda necesaria.

Según medios israelíes, el emisario estadounidense se encontraba este jueves en la isla italiana de Cerdeña.

Tras imponer a Gaza un asedio total en octubre de 2023, Israel impuso de nuevo un bloqueo al enclave costero palestino a inicios de marzo, que aligeró en parte a fines de mayo.

Smoke and flames erupt from an Israeli airstrike in Gaza City, Monday, July 21, 2025. Foto: AP