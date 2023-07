TEL AVIV, Israel.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se recuperaba en un hospital este domingo después de un procedimiento cardíaco de emergencia, mientras que la oposición al polémico plan de reforma judicial de su gobierno alcanzó un punto álgido y el malestar se apoderó del país.

Los médicos de Netanyahu dijeron el domingo que la implantación del marcapasos se realizó sin problemas y que Netanyahu, de 73 años, se sentía bien. Según su oficina, se esperaba que fuera dado de alta más tarde ese mismo día. Pero las tensiones aumentaron cuando los legisladores comenzaron un debate maratónico sobre la primera parte importante de la reforma, antes de una votación en el parlamento para convertirla en ley el lunes.

Las protestas masivas continuaron, parte de siete meses consecutivos de las manifestaciones más sostenidas e intensas que el país jamás haya visto. Cientos de miles de personas salieron a las calles de Israel el sábado por la noche, mientras que miles marcharon hacia Jerusalén y acamparon cerca de la Knesset, o parlamento, antes de la votación del lunes.

La hospitalización repentina de Netanyahu agregó otro giro vertiginoso a una serie de eventos ya dramáticos que seguramente darán forma al futuro de Israel. Se produce cuando el líder israelí con más años de servicio se enfrenta a la peor crisis interna de su prolongado mandato, que ha sacudido la economía, forjado grietas en el ejército del país y puesto a prueba el delicado tejido social que mantiene unido al polarizado país.

Los legisladores iniciaron su debate a pesar de la hospitalización. En un feroz discurso de lanzamiento de la sesión, Simcha Rothman, uno de los principales impulsores de la reforma, denunció a los tribunales y dijo que dañaron los fundamentos democráticos de Israel al anular arbitrariamente las decisiones del gobierno.

“Esta pequeña cláusula está destinada a restaurar la democracia en el estado de Israel”, dijo Rothman. “Hago un llamado a los miembros de la Knesset para que aprueben el proyecto de ley”.

Aún así, los problemas de salud de Netanyahu interrumpieron su rutina. La reunión semanal del Gabinete programada para el domingo por la mañana fue pospuesta. Se estaban reprogramando dos próximos viajes al extranjero, a Chipre y Turquía, dijo su oficina.

La oficina de Netanyahu dijo que estuvo sedado durante la implantación y que un alto diputado, el ministro de Justicia Yariv Levin, lo reemplazó mientras se sometía al procedimiento. Levin, un confidente cercano del primer ministro, es el autor intelectual de la reforma.

En un video desde su habitación del hospital el domingo por la tarde, Netanyahu, vestido con una camisa de vestir blanca y un blazer oscuro, dijo que se sentía bien. Dijo que estaba impulsando la legislación pero también buscando un compromiso con sus oponentes.

Buscan una solución al estancamiento

“En cualquier caso, quiero que sepas que mañana por la mañana me reuniré con mis colegas en la Knesset”, dijo, sin decir cuándo sería liberado.

Los medios israelíes dijeron que se estaban realizando esfuerzos de última hora para encontrar una solución al estancamiento. Pero no estaba claro si darían frutos.

Los legisladores están listos para votar una medida de revisión que limitaría los poderes de supervisión de la Corte Suprema al evitar que los jueces anulen las decisiones del gobierno sobre la base de que son "irrazonables". La votación del lunes marcaría la primera pieza importante de legislación en ser aprobada.

Los defensores dicen que el estándar actual de "razonabilidad" otorga a los jueces poderes excesivos sobre la toma de decisiones por parte de los funcionarios electos. Los críticos dicen que eliminar el estándar, que se invoca con poca frecuencia, permitiría al gobierno aprobar decisiones arbitrarias, hacer nombramientos o despidos inapropiados y abrir la puerta a la corrupción.

La reforma también exige otros cambios radicales destinados a restringir los poderes del poder judicial, desde limitar la capacidad de la Corte Suprema para impugnar las decisiones parlamentarias, hasta cambiar la forma en que se seleccionan los jueces.

Hablando en el parlamento, el líder de la oposición, Yair Lapid, pidió a Netanyahu que reanudara las conversaciones de compromiso y elogió a los manifestantes por enfrentarse al gobierno.

Acusan al gobierno israelí por lanzar una "guerra de desgaste"

“El gobierno de Israel lanzó una guerra de desgaste contra los ciudadanos de Israel y descubrió que no se puede doblegar al pueblo. No renunciaremos al futuro de nuestros hijos”, dijo.

El valle debajo de la Knesset estaba salpicado de tiendas de campaña de color plateado, muchas cubiertas con banderas israelíes. Se esperaba una gran protesta contra la reforma más tarde el domingo en Jerusalén, al igual que una contraprotesta de los partidarios del gobierno en Tel Aviv.

Los manifestantes, que provienen de una amplia franja de la sociedad israelí, ven la reforma como una toma de poder alimentada por agravios personales y políticos de Netanyahu, quien está siendo juzgado por cargos de corrupción, y sus socios que quieren profundizar el control de Israel sobre Cisjordania ocupada y perpetuar controvertidas exenciones para los hombres ultraortodoxos.

Netanyahu fue trasladado de urgencia al hospital en medio de la noche una semana después de ser hospitalizado por lo que los médicos dijeron que era deshidratación.

Lo dieron de alta luego de que le implantaran un dispositivo para monitorear su corazón, pero fue hospitalizado nuevamente el domingo porque presentaba anomalías, lo que provocó la necesidad de un marcapasos.

El profesor Roy Beinart, médico principal y director del Centro de Arritmia Davidai en el Instituto del Corazón del Centro Médico Sheba, dijo que los médicos habían decidido monitorear a Netanyahu porque había sufrido un "trastorno de conducción" o latidos cardíacos irregulares durante años.

Netanyahu se somete a una cirugía por latidos cardíacos irregulares

Dijo en un video que el primer ministro necesitaba el marcapasos porque experimentó “una arritmia temporal” o latidos cardíacos irregulares el sábado por la noche.

“La implantación se realizó sin problemas, sin ninguna complicación. No está en una condición que ponga en peligro su vida”, dijo Beinart. “Se siente muy bien y está volviendo a su rutina diaria”.

Aumentando aún más la presión sobre el líder israelí, los reservistas militares en rápido aumento han estado declarando su negativa a servir bajo un gobierno que toma medidas que consideran que colocan al país en el camino hacia la dictadura. Esos movimientos han provocado temores de que la preparación de los militares podría verse comprometida.

Entre ellos se encuentran los pilotos de combate esenciales y el personal de la fuerza aérea terrestre. Unos 10 mil reservistas de todo el ejército anunciaron el sábado por la noche que ellos también dejarían de presentarse al servicio. Más de 100 jefes de seguridad retirados apoyaron públicamente a las crecientes filas de reservistas militares que planean dejar de presentarse al servicio si la reforma avanza.

“Estas son grietas peligrosas”, escribió el domingo el jefe militar, el teniente general Herzi Halevi, en una carta a los soldados destinada a abordar las tensiones. “Si no seremos un ejército fuerte y cohesionado, si los mejores no sirven en las FDI, ya no podremos existir como país en la región”.

Netanyahu y sus aliados de extrema derecha anunciaron el plan de reforma en enero, días después de asumir el cargo. Afirman que el plan es necesario para frenar lo que dicen son los poderes excesivos de los jueces no elegidos. Los críticos dicen que el plan destruirá el sistema de frenos y contrapesos del país y lo pondrá en el camino hacia un gobierno autoritario. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó a Netanyahu a detener el plan y buscar un amplio consenso.

Netanyahu detuvo la reforma en marzo después de la intensa presión de los manifestantes y las huelgas laborales que detuvieron los vuelos salientes y cerraron partes de la economía. Después de que fracasaran las conversaciones para encontrar un compromiso, dijo que su gobierno estaba presionando con la reforma.

Netanyahu tiene una agenda apretada y su oficina dice que goza de buena salud. Pero a lo largo de los años, ha publicado pocos detalles sobre su bienestar o registros médicos.

Un marcapasos se usa cuando el corazón de un paciente late demasiado lento, lo que puede causar desmayos, según los Institutos Nacionales de Salud. También se puede utilizar para tratar la insuficiencia cardíaca. Al enviar pulsos eléctricos al corazón, el dispositivo mantiene el ritmo cardíaco de una persona a un ritmo normal. Los pacientes con marcapasos a menudo regresan a sus actividades regulares en unos pocos días, según los NIH.

