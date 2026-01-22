Más Información

Cae "El Botox" en Michoacán, principal extorsionador de limoneros; está ligado al asesinato de Bernardo Bravo

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 22 de enero

Cae "El Guayabas" junto a otros líderes huachicoleros en Puebla; aseguran más de 40 mil litros de combustible

Nueva Corte lleva marcador de 7-0 fallos a favor de la 4T

"Sinners" de Ryan Coogler lidera nominaciones al Oscar 2026 con 16, la mayor cantidad en la historia

Goteras interrumpen sesión en la Cámara de Diputados; ponen cubetas para proteger curules y micrófonos

Sheinbaum, en pro de minorías y contra pluris

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio; Secretaría de las Mujeres lanza estrategia nacional

"Cuba es un paciente desfalleciente"; Ricardo Pascoe examina en Con los de Casa el impacto regional de Trump

Hermanos Farías, ligados al huachicol fiscal, siguieron cobrando en la Marina pese a proceso penal; uno busca amparo para no perder su salario

Trump presenta su Junta de Paz en Davos; el organismo supervisará su plan de paz para Gaza

Nuevo choque de tren en España, ahora con una grúa, deja "varios heridos leves"; semana de accidentes ferroviarios en el país

Davos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Davos, Suiza, durante la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que promueve, que su país tendrá conversaciones con .

"Irán quiere hablar y hablaremos", dijo el mandatario estadounidense.

El líder republicano hizo esas declaraciones tras referirse a los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes del pasado mes de junio, con los que, afirmó, se había "destruido" la capacidad nuclear de Irán.

La tensión entre EU e Irán se incrementó tras la represión por parte del régimen de Teherán de las protestas iniciadas hace casi un mes en el país persa.

En una entrevista con Politico el pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos consideró que era "el momento de buscar un ", que acabe con los casi 37 años de mandato del líder supremo iraní, Ali Khameneí.

El líder republicano ya había amenazado con intervenir militarmente si las autoridades iraníes reprimían violentamente las protestas antigubernamentales, iniciadas el 28 de diciembre por el deterioro de la situación económica y que pronto se extendieron por todo el país con consignas a favor del fin de la República Islámica.

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió que cualquier agresión contra el líder supremo del país, Ali Khameneí, equivaldría a “una guerra total”.

El gobierno iraní ha situado en 3 mil 117 el número de muertos en unas protestas de las que acusa a Estados Unidos e Israel, pero organizaciones de derechos humanos en el exterior elevan los muertos hasta los 4.519.

