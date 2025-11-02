Más Información

Conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad sobre el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo; sigue aquí el mxm

Sheinbaum condena "vil asesinato" del presidente municipal de Uruapan; afirma que no habrá impunidad

Landau llama a México a trabajar juntos para “erradicar el crimen organizado”; tras asesinato de alcalde de Uruapan

Asesinan a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán; había recibido amenazas del CJNG

Liga MX: Horario y canales para ver los partidos de la Jornada 16; hoy, domingo 2 de noviembre

VIDEOS Así se vivió el momento del ataque contra el alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado en festividad por Día de Muertos

Proliferan en Tamaulipas y Sonora armas calibre 50

México y EU buscan huellas balísticas para tráfico de armas

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja 23 personas muertas y más de 10 heridas; hay cuatro menores entre los fallecidos

Llegaron puntuales, de la mano de La Catrina, calaveras a raudales

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Caracas. La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de registró 130 casos de "violaciones a la" en el país entre enero y octubre de 2025, lo que, a su juicio, refleja el "deterioro sostenido de las condiciones para ejercer el periodismo y el impacto directo de la impunidad en la labor informativa".

A través de una nota de prensa, difundida este domingo, Ipys detalló que las "agresiones más comunes" fueron el "hostigamiento y las amenazas (29 casos), el discurso estigmatizante (19), las detenciones arbitrarias (14), las(33) y las (15)".

"Detrás de cada número hay un intento de silenciar una verdad incómoda y de desalentar la vigilancia ciudadana sobre el poder", afirmó la .

Además, Ipys aseguró que la "falta de sanciones judiciales ha consolidado un círculo de impunidad en el que los agresores no son procesados, las no son reparadas y la sociedad se acostumbra al silencio".

"Este escenario contribuye a un clima de miedo e indefensión que vulnera no solo a los periodistas, sino también el derecho colectivo de los ciudadanos a estar informados", agregó la nota.

Ipys contabiliza 18 periodistas y trabajadores de la en Venezuela, aunque otras organizaciones amplían esta cifra a 22. En nueve de estos dieciocho casos, según la ONG, "no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre su paradero ni sobre los procesos judiciales abiertos en su contra".

"Estas detenciones prolongadas, sin información ni garantías procesales, configuran un patrón de y encarcelamientos de carácter político que busca disciplinar y castigar el ejercicio informativo", alertó el comunicado.

Para Ipys, en Venezuela "informar sigue siendo una labor castigada" y por ello reiteró su llamado a las autoridades a investigar los que consideró como " así como "sancionar a los responsables" y "garantizar" que "estas violaciones" no se repitan.

En 2024, la ONG documentó 383 casos en los que consideró hubo "violaciones" a las garantías informativas en Venezuela, lo que representa un aumento del 64,4 % en comparación con 2023, cuando sumó 233 .

