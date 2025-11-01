Más Información

Gobierno de CDMX aprueba aumento del pasaje de transporte un peso con 50 centavos

Gobierno de CDMX aprueba aumento del pasaje de transporte un peso con 50 centavos

¿Cuáles serán los nuevos costos del pasaje en la Ciudad de México?, conócelos aquí

¿Cuáles serán los nuevos costos del pasaje en la Ciudad de México?, conócelos aquí

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Cae en Tijuana el "SS", jefe de célula ligada a los Beltrán Leyva; traficaba fentanilo y metanfetamina a EU

Caso B-King y DJ Regio Clown: Esto es lo que sabemos del proceso de detención de los presuntos implicados

Caso B-King y DJ Regio Clown: Esto es lo que sabemos del proceso de detención de los presuntos implicados

Cade Cunningham quiere dar un espectáculo en la Ciudad de México; asegura que será "una pelea de perros"

Cade Cunningham quiere dar un espectáculo en la Ciudad de México; asegura que será "una pelea de perros"

Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

Joven saca hacha durante pelea a bordo de transporte público de Santa Catarina, Nuevo León

Fuerzas federales y estatales aseguran explosivos y desmantelan narcocampamentos del CJNG en Salvador Escalante, Michoacán

Fuerzas federales y estatales aseguran explosivos y desmantelan narcocampamentos del CJNG en Salvador Escalante, Michoacán

Autoridades capitalinas evitan que se realice fiesta clandestina en bodega de alcaldía Cuauhtémoc

Autoridades capitalinas evitan que se realice fiesta clandestina en bodega de alcaldía Cuauhtémoc

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Detienen a 13 integrantes de "La Mayiza"; se enfrentaron contra elementos de la Armada en Sinaloa

Mexicanos en España celebran reconocimiento de agravios durante la Conquista; “la gente está feliz, está contenta”

Mexicanos en España celebran reconocimiento de agravios durante la Conquista; “la gente está feliz, está contenta”

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Hallan cadáver de una mujer dentro de vivienda en colonia Mártires de Tacubaya; presunto responsable está detenido

Sheinbaum sostiene llamada con presidente Lula da Silva; revisan complementariedad económica

Sheinbaum sostiene llamada con presidente Lula da Silva; revisan complementariedad económica

Bruselas.— Informalidad laboral, obstáculos para validar estudios, discriminación y trámites que dificultan la obtención de permisos de trabajo, cuenta bancaria, inscripción al IMSS y registro ante el SAT, son algunos de los problemas recurrentes que enfrenta la creciente comunidad de en la .

Estos son los resultados de un estudio elaborado por el International Rescue Committee, en el que explora las principales barreras, percepciones y estrategias que los jóvenes en movimiento identifican como clave para su integración laboral en la capital del país. La investigación identifica barreras institucionales, como acceso a documentación y costes administrativos; problemas estructurales, como la informalidad, el desaprovechamiento del talento y la falta de reconocimiento de títulos profesionales; así como cuestiones sociales que aumentan su nivel de vulnerabilidad, como la discriminación, el estigma y las diferencias culturales.

El informe cierra con recomendaciones dirigidas a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, alcaldes, la sociedad civil y la iniciativa privada, para sacar ventaja de las oportunidades que emergen cuando una urbe cuenta con una comunidad migrante joven y en expansión.

Lee también

Sostiene que la Ciudad de México se está convirtiendo cada vez más en un destino para los jóvenes en movimiento, incluyendo a los refugiados, los migrantes y los solicitantes de asilo.

“La integración laboral de personas migrantes jóvenes puede dinamizar sectores con déficit de mano de obra, aumentar la productividad y ampliar la base contributiva, lo que resulta especialmente relevante en contextos de envejecimiento poblacional y transición demográfica”. El documento sostiene que no existen cifras exactas sobre el número de personas que conforman este bloque demográfico, lo que sí se sabe es que los migrantes de América Latina tienden a ser más jóvenes que las poblaciones de acogida y que la crisis humanitaria en México asociada a los movimientos migratorios mixtos enfrenta diversos riesgos de protección.

También es conocido el contexto de informalidad laboral que experimenta la Ciudad de México, afectando particularmente a la población de 18 a 29 años. Este segmento está más expuesto a ocupaciones de baja remuneración, como el comercio informal, el trabajo manual y las actividades ocasionales de subsistencia. Rescue Committee es una ONG de ayuda humanitaria, fundada en 1933 con la contribución de Albert Einstein. Tiene presencia en más de 40 países y su objetivo es apoyar a las personas afectadas por crisis humanitarias a sobrevivir, recuperarse y reconstruir sus vidas. La investigación está basada en 50 encuestas a personas realizadas de manera aleatoria, cinco entrevistas a empresas, tres trabajos grupales con la sociedad civil y cuatro historias de éxito.

La conclusión: “Las personas jóvenes en contexto de movilidad humana enfrentan combinación de barreras estructurales, institucionales y sociales que condicionan su inserción y permanencia en entornos laborales en la Ciudad de México”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda