Bruselas.— Informalidad laboral, obstáculos para validar estudios, discriminación y trámites que dificultan la obtención de permisos de trabajo, cuenta bancaria, inscripción al IMSS y registro ante el SAT, son algunos de los problemas recurrentes que enfrenta la creciente comunidad de jóvenes migrantes en la Ciudad de México.

Estos son los resultados de un estudio elaborado por el International Rescue Committee, en el que explora las principales barreras, percepciones y estrategias que los jóvenes en movimiento identifican como clave para su integración laboral en la capital del país. La investigación identifica barreras institucionales, como acceso a documentación y costes administrativos; problemas estructurales, como la informalidad, el desaprovechamiento del talento y la falta de reconocimiento de títulos profesionales; así como cuestiones sociales que aumentan su nivel de vulnerabilidad, como la discriminación, el estigma y las diferencias culturales.

El informe cierra con recomendaciones dirigidas a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, alcaldes, la sociedad civil y la iniciativa privada, para sacar ventaja de las oportunidades que emergen cuando una urbe cuenta con una comunidad migrante joven y en expansión.

Lee también Diputados piden que finanzas sanas de CDMX se traduzcan en mejores servicios para la población

Sostiene que la Ciudad de México se está convirtiendo cada vez más en un destino para los jóvenes en movimiento, incluyendo a los refugiados, los migrantes y los solicitantes de asilo.

“La integración laboral de personas migrantes jóvenes puede dinamizar sectores con déficit de mano de obra, aumentar la productividad y ampliar la base contributiva, lo que resulta especialmente relevante en contextos de envejecimiento poblacional y transición demográfica”. El documento sostiene que no existen cifras exactas sobre el número de personas que conforman este bloque demográfico, lo que sí se sabe es que los migrantes de América Latina tienden a ser más jóvenes que las poblaciones de acogida y que la crisis humanitaria en México asociada a los movimientos migratorios mixtos enfrenta diversos riesgos de protección.

También es conocido el contexto de informalidad laboral que experimenta la Ciudad de México, afectando particularmente a la población de 18 a 29 años. Este segmento está más expuesto a ocupaciones de baja remuneración, como el comercio informal, el trabajo manual y las actividades ocasionales de subsistencia. Rescue Committee es una ONG de ayuda humanitaria, fundada en 1933 con la contribución de Albert Einstein. Tiene presencia en más de 40 países y su objetivo es apoyar a las personas afectadas por crisis humanitarias a sobrevivir, recuperarse y reconstruir sus vidas. La investigación está basada en 50 encuestas a personas realizadas de manera aleatoria, cinco entrevistas a empresas, tres trabajos grupales con la sociedad civil y cuatro historias de éxito.

La conclusión: “Las personas jóvenes en contexto de movilidad humana enfrentan combinación de barreras estructurales, institucionales y sociales que condicionan su inserción y permanencia en entornos laborales en la Ciudad de México”.