Las personas en situación de calle pasan hambre, frío, discriminación social e institucionalizada, e incluso algunas de ellas llegan a morir en el anonimato, puesto que no existe la suficiente difusión de albergues o programas para su reinserción social.

Existe un proyecto social que radica en la Ciudad de México, que apoya con tratamiento psicológico, talleres y venta de artículos como bolsas o revistas que sirve para que estas personas puedan romper esas barreras, este proyecto se llama “Mi Valedor”.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Arturo Soto, el director general de “Mi Valedor” menciona que es un proyecto que tiene 8 años de existencia, donde apoyan a “los valedores” a conseguir un trabajo o ingresar a una escuela.

Revista "Mi valedor", talleres gratuitos. Foto: Facebook Mi valedor

El proceso para cada “valedor” depende de su condición, sin embargo, el proyecto consiste en brindar herramientas y servicios que mejoren su calidad de vida, sin embargo, al ser una asociación civil, realiza todo el trabajo con donativos. El proyecto desde su creación ha ayudado a 100 valedores aproximadamente.

Actualmente, no se tiene un conteo de cuantas personas en situación de calle se encuentran en la Ciudad de México, además de que el último censo se realizó entre el 2019 y el 2020, además de que solo se realizó en 4 alcaldías.

De acuerdo con el conteo realizado en diciembre del 2020 por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) junto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa arroja que pernoctan de 934 a 1226 personas aproximadamente.

Estos son los talleres de "Mi valedor"

Arturo Soto menciona que el proyecto "Mi valedor" es una asociación civil que trabaja en favor de las poblaciones socialmente vulnerables, es decir, con personas en situación de escasos recursos o en riesgo de estarlo, desempeño por estatus migratorio, género o discapacidad física, entre otros.

“Nos entendemos como un modelo de prevención, además de atención (...) buscamos darles herramientas y servicios que mejoren su calidad de vida”. Este proyecto busca que los valedores tengan autonomía a través del acceso a la educación con talleres gratuitos.

Estos talleres son de distintos temas, los cuales les pueden ser útiles para aprender cosas que les permitan generar un ingreso, además de que se brinda atención psicológica gratuita, además de que pueden participar con algún escrito, foto o dibujo en la revista, también pueden la mercancía de la revista y sacar un ingreso propio.

Venta de la revista "Mi valedor". Foto: Facebook Mi valedor

La revista es atemporal y colaborativa, se puede encontrar en puntos de exposición como las ferias del libro o de algunos museos como el Frans Mayer o el cuarto Roma verde en donde un valedor autorizado vende la revista con la finalidad de romper el hielo y platicar con alguien que no se encuentra en situación de calle. “La revista se vuelve un pretexto para que ellos puedan platicar con alguien e iniciar una conversación con personas que no son de su círculo”, comentó Arturo Soto.

“Ha cambiado mucho mi forma de entender cómo funciona el dinero, o sea como te enfrentas a realidades tan distintas a las que estamos acostumbrados, te hace replantearte muchas cosas sobre el funcionamiento de la sociedad, realmente ver la exclusión y las consecuencias de la exclusión, te hace replantearte en dónde están nuestras prioridades como sociedad”

Actualmente, cuentan con la participación de 4 personas fijas en la oficina, así como 3 personas en la edición y diseño editorial, además de apoyarse de algunos alumnos que realizan su servicio social en el proyecto y los voluntarios que se registran en la página. El proyecto se mantiene únicamente por medio de donativos económicos y en especie que son realizados por la población o alguna empresa.

Los valedores

Se les llama valedores a cualquier que se encuentra en riesgo o situación de calle, precariedad laboral, desempleo, desalojo, migración forzada o que vive en exclusión social a causa de su edad, género o alguna discapacidad física y que reside en la Ciudad de México y sus alrededores.

“El proyecto se planteó para trabajar casi exclusivamente con personas en situación de calle de entrada, lo que se quiso fue hacer un proyecto que no se percibiera solemne, que no se percibiera demasiado serio”, comenta.

El nombre de la revista surge desde un lenguaje propio de las poblaciones como una buena manera de poder conectar con las personas que se atienden o son los beneficiarios, es decir, “los valedores”.

Rosca, chocolate y regalos para iniciar el año. ¿Qué le van a pedir a los Reyes? Nosotros un 2024 lleno de cosas chidas. pic.twitter.com/wxGJOcewAe — Mi Valedor (@MiValedorMX) January 6, 2024

Este proyecto cuenta con una oficina en Antenas 32 Interior 1 en la colonia Juárez en la alcaldía Cuauhtémoc, con un horario de lunes a viernes de 10 a 2. Los talleres se imparten en ese mismo horario, martes y jueves. El apoyo a los valedores se brinda simplemente asistiendo a la oficina, para después iniciar con el proceso con la hoja de primer contacto, puesto que con ella se permite conocer las necesidades específicas de la persona que solicita la ayuda.

Posteriormente, se puede realizar el proceso de reinserción que va desde atención psicológica, capacitaciones para poder vender la revista y que ellos mismos puedan generar un ingreso para posteriormente conseguir un trabajo, casa o tener educación más especializada por cuenta propia.

“Muchos de los que puede podrían ser valedores que no pueden acceder ni siquiera a una identificación porque no tienen comprobante de domicilio, nos toca ver todos estos procesos de discriminación institucionalizada que a veces pueden llegar a ser desanimante, porque los procesos son muy complejos y no lo vamos a solucionar cuatro personas”.

Caso de éxito

Cada uno de los casos son complejos, puesto que depende de la condición de cada valedor, va desde consumo de sustancias, desempleo, situación de calle, conforme a la situación es como se otorga la ayuda.

Los procesos son diferentes, algunos pueden durar años, algunos otros pueden requerir atención psicológica, en algunos otros solo requieren de una mejor instrucción para poder tener una reinserción social éxitosa.

De acuerdo con Arturo Soto, uno de los casos más recientes de éxito es de un valedor que vivía en condición de calle durante varios años, lo conocieron en un albergue cuando fueron a repartir volantes para invitar a las personas.

“Después de casi 8 años que se uniera al proyecto, ya vive en un departamento y es el mejor vendedor que tenemos, ya que tiene mucha facilidad de palabras, ya no consume sustancias y está estudiando la universidad en la universidad de bienestar Benito Juárez, estudiando ingeniería en gestión del agua”.

Venta de la revista "Mi valedor". Foto: Facebook Mi valedor

De Londres para la Ciudad de México

“Este proyecto nace aproximadamente hace 8 años con la fundadora María Portilla, quien conoció un modelo similar en Londres, la revista que se llama la esquina de mi valedor forma parte de una red internacional de periódicos callejeros, la International Network Street”, señaló el director general de “Mi Valedor”.

El modelo de la revista forma parte de una red internacional que replicaba este modelo en distintas ciudades del mundo, por lo que se adaptó el proyecto en México, haciendo una revista cultural y se imparten capacitaciones, por lo que se adaptó al lenguaje propio de las poblaciones que se encuentran en esa situación.

La revista la producía una organización, la vendían a un precio subsidiado y estas personas podrían venderla en puntos específicos de la ciudad para generar un ingreso, los cuales eran identificados con un chaleco rojo.

“Cuando se inicia en México es de un giro distinto a la mayoría de las revistas de la red, nuestra revista es mucho más cultural y atemporal, es de fotografías de literatura y arte contemporáneo”, señala.

Lo diferente de esta revista al resto de las colaboraciones de la red es la impartición de talleres y la ayuda que se ofrece. Actualmente, cuentan con 19 casos y cuentan con 32 ediciones de la revista “Mi valedor” y 2 ediciones de la versión feminista “Valedoras”.

Para ser un valedor, voluntario, realizar el servicio social o algún donativo en esta revista puedes enviar un correo a contacto@mivaledor.com, un mensaje al número 55 5546 9562, en la página https://www.mivaledor.com/, acudir a las oficinas en el horario mencionado o simplemente siguiendo cualquiera de sus redes sociales.

