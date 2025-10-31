Al comparecer ante el Congreso local, la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas, afirmó que la ruta en esta administración es “tener justicia cotidiana” para todos los capitalinos y estar cerca de los más vulnerables en la CDMX.

“Hay una ruta, una ruta muy clara: la ruta clara es tener justicia cotidiana, una justicia para todas y todos, donde nadie se quede atrás, donde nadie se quede afuera, no importa dónde vivamos”, dijo.

Aseveró que se ha hecho “un giro” sobre la justicia cívica de la ciudad, a la que calificó como el “primer eslabón de la justicia cotidiana”, pues detalló que lo cotidiano tiene que ver con este tipo de irregularidades.

Ante estas problemáticas señaló que se están haciendo mecanismos preventivos, como son las sanciones a los franeleros que se echaron a andar este año.

Detalló que se han hecho más de 344 mil procedimientos de mediación, de los cuales, sólo 61 fueron remitidos, porque la intención no es castigar y sancionar sino que se trata de ayudar, dialogar y mejorar el entorno.

Leer también: Quedan tres hospitalizados por explosión de pipa en Puente de la Concordia: Secretaría de Salud de CDMX

Ante legisladoras y legisladores, la consejera jurídica destacó logros de la dependencia que encabeza, como la simplificación de trámites que antes eran “engorrosos y pavorosos”, por ejemplo, a través de la ventanilla única inmobiliaria.

Eréndira Cruzvillegas afirmó que se han atendido a más de mil 800 personas en el gabinete contra Despojos, para evitar la impunidad y no dejar a mujeres solas ante este tipo de casos.

Afirmó que en la CDMX no se están expropiando bienes privados sino aquellos que están irregulares, además, recordó que se trabaja por medio del Bando Uno contra la gentrificación.

En cuatro a la agenda legislativa, la consejera detalló que se han revisado mil 253 iniciativas de ley y agradeció a las y los diputados por la aprobación de iniciativas enviadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, relacionadas con extorsión, despojos, amenaza, género, de micromovilidad, entre otras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

cr