La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una alerta a la ciudadanía por dos modalidades de robo a casa habitación sin uso de violencia, en las que los delincuentes se hacen pasar por otras personas para acceder a los inmuebles.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que la primera modalidad, conocida como “falso repartidor”, consiste en que los agresores se hacen pasar por repartidores de plataformas de entrega de comida o paquetería, tocan la puerta o el timbre simulando una entrega y, tras confirmar que el inmueble se encuentra vacío, para abrir por la fuerza y para sustraer objetos de valor.

La segunda modalidad, denominada “La patrona”, implica que los delincuentes se hacen pasar por personas cercanas a los dueños de la vivienda para contactar a trabajadores del hogar, personal de vigilancia o mantenimiento, a quienes hacen creer que su empleador enfrenta una emergencia; el objetivo es obtener objetos de valor o acceso al domicilio mediante engaños.

Leer también: “El Pantera” ordenó el asesinato de los DJ Colombianos; ofreció 200 mil pesos, según indagatorias de la FGJEM

Ante ello, la SSC emitió las siguientes recomendaciones de seguridad:

Verificar cualquier entrega inesperada antes de abrir la puerta.

Utilizar la mirilla, cámaras o sistemas de vigilancia para identificar a la persona.

Llamar a la empresa o plataforma correspondiente para confirmar la autenticidad del pedido.

Evitar entregar objetos de valor o permitir el acceso si no se tiene certeza sobre la identidad del visitante.

Comunicarse de inmediato al 911 o al número de cuadrante en la aplicación Mi Policía si se recibe una llamada sobre una supuesta emergencia del empleador.

Informar al personal del hogar que no debe seguir indicaciones de terceros que se hagan pasar por el empleador o por familiares.

Colgar y verificar directamente con el empleador en caso de duda durante una llamada.

Alertar a la red vecinal y a la Policía de Cuadrante si se detectan actividades sospechosas.

Reforzar la seguridad en el hogar con cerraduras, protecciones, iluminación exterior y sensores de movimiento.

Evitar publicar ausencias en redes sociales y simular presencia en casa durante ausencias prolongadas.

Instalar cámaras o alarmas, incluso de bajo costo.

Conocer a los vecinos, ya que la organización vecinal es una herramienta clave de protección.

Reportar cualquier actividad sospechosa al 911 o directamente a la Policía de Cuadrante.

La SSC de la Ciudad de México emitió una alerta a la ciudadanía por dos modalidades de robo a casa habitación sin uso de violencia. Foto: Especial.

Para denuncias, asesoría o reportes, la Unidad de Policía Cibernética ofrece atención directa en el número 55 5242 5100, extensión 5086, o mediante el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

cr