Naciones Unidas.— Estados Unidos, determinado a proteger a su aliado israelí, provocó ayer la indignación de los demás miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, después de que su nuevo veto bloqueara una petición de alto el fuego inmediato y acceso humanitario a Gaza. El proyecto recibió 14 votos a favor y sólo en contra el de EU, uno de los cinco miembros permanentes con derecho a veto, el primero del gobierno del presidente Donald Trump.

Este veto “envía el peligrosísimo mensaje de que las vidas de 2 millones de palestinos (...) no cuentan”, dijo el embajador paquistaní Asim Iftikhar Ahmad, quien consideró que da “luz verde para la aniquilación” de la población de Gaza y constituye una “mancha moral en la conciencia” del Consejo.

“El silencio no puede defender a los muertos, no puede sostener las manos de los moribundos, no puede enfrentarse al funcionamiento de la injusticia”, añadió su homólogo argelino Amar Bendjama. Mientras Francia y Reino Unido expresaron su “pesar” por el resultado de la votación, el embajador chino, Fu Cong, criticó a EU, al pedirle que “abandone cálculos políticos y adopte una actitud justa y responsable”.

En una intervención previa a la votación, la representante interina de EU en la ONU, Dorothy Shea, justificó el veto porque una resolución así “es inaceptable por lo que dice y lo que no dice”. La resolución sólo contenía tres demandas: alto el fuego, liberación de los rehenes en manos de Hamas y facilitar la ayuda humanitaria a gran escala en la Franja de Gaza.

Fundación anuncia cierre de sus centros de distribución de ayuda

Mientras, la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), el grupo privado apoyado por Israel y EU para repartir comida en el enclave, no abrirá sus centros de distribución a primera hora de este jueves tras mantenerlos cerrados también el miércoles, según anunció en un comunicado.

“Nuestros centros de distribución no abrirán temprano” el jueves “debido a los trabajos de mantenimiento y reparaciones en curso”, anunció la GHF en Facebook. La fundación no concretó cuándo volverá a repartir a los necesitados alimentos en la Franja y explicó que “compartirá información sobre los horarios de apertura cuando los trabajos sean completados”.

“La GHF está trabajando para hacer que la distribución de las cajas de comida sea lo más segura posible a pesar de las condiciones”, agregó.

Esta pausa en la distribución de ayuda llegó tras escenas de caos y desesperación de los palestinos en los repartos de alimento, y los ataques del Ejército israelí en los centros de distribución han provocado al menos 62 muertos y cientos de heridos entre las personas que intentaban acceder a “exiguas cantidades de ayuda alimentaria”, según el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.