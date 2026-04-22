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Madrid. El actor y activista ambiental Richard Torres celebró este martes en el Parque del Retiro de una singular ceremonia de renovación de votos con el histórico del recinto, un acto simbólico que busca llamar la atención sobre la urgencia de proteger el planeta y frenar la degradación de los ecosistemas.

Coincidiendo con el , Torres ha escenificado una "boda" con el plantado en 1632 y considerado uno de los más antiguos de la capital en un acto que pretende expresar su "compromiso real y emocional con la naturaleza" y trasladar un mensaje de concienciación ambiental a la ciudadanía.

"Lo más importante hoy es proteger la naturaleza"

"A través de esta ceremonia, yo invito a que las personas abran sus conciencias y se den cuenta de que lo más importante hoy es proteger la naturaleza y sobre todo los árboles, que son los principales dadores de oxígeno", dijo el activista originario del peruano en declaraciones a EFE.

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"Yo creo que cada pequeña acción que hagamos va a hacer que la pueda seguir respirando", afirmó Torres, quien ya protagonizó una ceremonia similar en 2022 con el mismo árbol y que ahora regresó a Madrid para renovar sus votos en un contexto que considera "crítico para la humanidad".

Situación de la Amazonía

Durante el acto, el activista insistió en la situación de la , una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, pero también una de las más amenazadas, donde ha denunciado la tala indiscriminada, la destrucción de ecosistemas y el avance de la minería ilegal.

"Se están destruyendo 500 mil hectáreas de árboles cada año y se está extrayendo el oro en grandes cantidades, y esto ha creado una herida que está desangrando la Amazonía. "Realmente es una debacle absolutamente urgente a atender", advirtió Torres, quien recordó asimismo "la que se le está haciendo a los indígenas" de la zona.

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"Árboles de la paz"

Como parte de la jornada, también anunció la plantación de los llamados "árboles de la paz", una iniciativa con la que pretende contribuir a mejorar la calidad ambiental de las ciudades y fomentar una mayor conexión entre las personas y la naturaleza.

El evento, que ha congregado a curiosos y asistentes en el céntrico parque madrileño, se enmarca en una serie de acciones impulsadas por Torres en distintos países para promover la protección del medioambiente a través de intervenciones simbólicas y de alto impacto visual.

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Actuar frente a la crisis climática

Con este gesto, el activista reiteró su llamamiento a actuar frente a la y a reforzar el compromiso colectivo con la conservación de los ecosistemas, especialmente en regiones clave como la Amazonía.

"Para mí es realmente importante hacer esta acción, porque realmente la no nos necesita a los humanos, los humanos la necesitamos a ella y, si acabamos con la naturaleza, la humanidad se va a extinguir", concluyó.

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ss/mcc

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