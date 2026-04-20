Después de que “El Sol” pusiera a la venta su lujosa casa en Acapulco, se desconocía dónde tenía su residencia fija; sin embargo, recientemente se reveló que ahora vive junto a su novia, Paloma Cuevas, en Madrid.

A punto de celebrar cuatro años de relación, el intérprete y la diseñadora fueron vistos paseando por calles madrileñas. Con 56 años recién cumplidos, "Micky" prefiere mantener un perfil más discreto, por lo que sólo es captado por los paparazzis en reuniones, cenas y encuentros con amigos. Incluso, se comenta que compraron un chalé de 3 millones de euros, donde buscarían iniciar una nueva vida lejos de los reflectores.

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Ely Guerra sorprende a comensales en restaurante de Guadalajara

Fue en Guadalajara, en un restaurante cercano a donde se realizaba la Fashion Week México, donde la Ely Guerra sorprendió a todos los presentes con un "palomazo". La cantante interpretó el tema “Júrame” y el momento fue compartido en redes sociales.

Las reacciones no tardaron en llegar, algunos usuarios afirmaron que este video confirma el por qué Guerra es una de las artistas más talentosas de su generación, mientras que otros criticaron su interpretación.

Ely Guerra nació para cantar Jurame. ❤️‍🔥✨️ pic.twitter.com/Q8cihrLlQR — Ereno Nakawe ❤️✨️ (@ErenoNakawe) April 17, 2026





Montserrat Ontiveros está de vuelta en México

La actriz Montserrat Ontiveros, quien se hiciera popular hace casi 20 años gracias al programa de concursos “El rival más débil”, se retiró de México para residir en Noruega.

Fueron 17 años los que la mexicana permaneció alejada de la televisión mexicana; sin embargo, según ha dado a conocer, esa etapa terminó y está lista para retomar su carrera en nuestro país.

Ontiveros está segura de que se adaptará en el corto plazo a las nuevas dinámicas de producción que operan en la industria, pues algo aprendió en telenovelas como: “Agujetas de color de rosa”, “El vuelo del águila”, “Pueblo chico, infierno grande” y “Mujer comprada”.

La actriz continuó su carrera en Oslo por más de una década. Foto: Instagram.

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