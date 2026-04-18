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El fan event de en CDMX tuvo de todo menos filtros. Como ya es común, estudios y plataformas llevan al elenco con influencers, y en este caso todos terminaron en la camioneta del Escorpión Dorado, en una apuesta por visibilidad rápida… aunque tuvo un costo en redes sociales

En el trayecto, el influencer soltó: “Algo que no le gustó a los mexicanos es que la nueva temporada se sintió forzada… por lo de que ahora Stevie tiene esposo”. Malcolm guardó silencio; Francis intentó matizar con que “el show siempre ha sido un reflejo de su tiempo” y Reese lo dejó en “es una comedia familiar”.

Pero el Escorpión insistió: “Por lo que yo recuerdo, a Stevie siempre le gustaban las mujeres… ¿a poco no?”. Entonces Francis le soltó una cachetada con guante blanco: “¿Tú no conoces a ningún hombre al que le gusten las mujeres y también los hombres?”.

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En redes no lo perdonaron: “dejó mal parado no solo a México, sino a toda Latinoamérica”, “desde que lo vi con el elenco supe que nos iba a dejar en vergüenza”, “quiso hablar por los mexicanos y ni él se sostuvo”, “qué vergüenza que ese tipo represente la conversación”, y un largo etcétera.

Madonna lleva años “en camino”… y The Studio le hace la chamba

La biopic de lleva tanto tiempo anunciándose que ya parece parte de su discografía: se menciona, se presume… pero no se escucha. El proyecto, con Julia Garner al frente y supuesto acuerdo con Netflix, sigue en pausa mientras la cantante aparece en eventos y deja ver que “ahí va”.

Ahora, su guiño dentro de “The Studio” podría hacer lo que ni la propia Madonna ha logrado: recordarle a la industria que la serie sigue sin ver la luz. Para Silvestre López Portillo, la jugada es clara: usar la ficción como vitrina para ver si alguien se anima a destrabarla.

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Porque una cosa es pasearse por Venecia y otra muy distinta es levantar una producción que, por ahora, vive más en titulares que en sets.

La cantante Madonna. Foto: Instagram
La cantante Madonna. Foto: Instagram

A Basañez le crecieron los seguidores… y le dieron la razón

Hace una semana, Sergio Basañez se quejaba de que en los casting ya no pesa ni el talento ni la trayectoria, sino los seguidores en redes. Lo dijo molesto. El internet, con ese humor que no perdona, le contestó con números.

Tras sus declaraciones, sus seguidores aumentaron y el propio actor lo celebró en Instagram, agradeciendo el apoyo y recordando que su público sigue ahí por su trabajo en telenovelas. De paso, dejó ver que ojalá ese respaldo se traduzca en ofertas.

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Colegas como Mauricio Martínez, Ana Brenda Contreras y Marlene Favela se sumaron al respaldo. Pero el fondo no cambia: no es el primero en exponer la falta de trabajo en redes. Ya lo han hecho Lucila Mariscal, Elvira Monsell y Carlos Bonavides.

El actor Sergio Basañez. Foto: Instagram
El actor Sergio Basañez. Foto: Instagram
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