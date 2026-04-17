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Cuando era niña, Tania Hernández Velasco se tallaba tanto la piel del cuello para, segun ella, quitarse el color natural de su piel, que se llegó a sangrar.

Nunca reflexionó sobre esa actitud sino hasta el 2017, cuando acabó “Titixe”, su ópera prima, que mostraba a su propia familia intentando sembrar frijol por última vez en un terreno familiar.

“Me cuestioné por qué de chica tenía rechazo hacia ciertas partes no sólo de la historia de mi familia, sino de mi cuerpo, principalmente el color de la piel”, recuerda Tania.

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“Era una época en la que se dieron muchas conversaciones de raza (en el mundo) y me puse investigar con otras personas pensando que quería hacer una película sobre los sentires de rechazo y cómo lo habían superado”,agrega.

Su interlocutor fue su hermano Semillites, quien entonces estaba pensando en la transición de género y con el que sostenía conversaciones sobre sus cuerpos.

Foto: Especial.
Foto: Especial.

La propuso entonces que él fuera el protagonista de un documental que ella haría. Él aceptaba, pero únicamente con la condición de que Tania también apareciera a cuadro para contar su sentir. En contrapartida, la realizadora le dijo que él también se pusiera detrás de la cámara.

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De esa manera nació “Nuestro cuerpo es una estrella que se expande”, largo documental que este sábado entra a competencia del, donde opta por los premios Maguey (a temáticas LGBTQ+) y el Mezcal (oficial mexicana).

“Fue querer compartir algo, los dolores que atraviesan a los cuerpos debido a los sistemas patriarcales y raciales; también la necesidad de pasar por un proceso de sanación y pensar en un proceso artístico como un lugar de apertura de esas heridas y de transformación”, indica Tania.

Mientras ellos dialogan, en paralelo se están viendo a lo largo del filme otros procesos que también son de descubrimiento y construcción con familiares y conocidos, como el encuentro de la huella fósil de un pez prehistórico, el levantamiento de una casa y la necesidad de extender costumbres.

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Algunos de los diálogos, apunta Semillites, salieron naturales.

“Era explorar un tema como lo hacemos en la vida real, fue despegarnos de la cámara, soltar las riendas del cine y como sea estábamos grabando”, explica.

Luego de Guadalajara, “Nuestros cuerpo es una estrella que se expande” continuará su corrida festivalera en España, buscando también estreno comercial en cines.

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