A María Bernal, la compositora de temas como “Equivocada” deThalía; “No me quiero enamorar”, interpretada por Kalimba y “Blanco y Negro”, de Malú, no le cabe en la cabeza que haya jóvenes que quieran incursionar en el medio, pero recurren a la Inteligencia Artificial para “crear” cosas.

Ella misma ha recibido mensajes de personas que buscan que vea sus composiciones, pero con un sólo cuestionamiento los descubre.

“Ya me empezaron a escribir para decirme ‘mira mis canciones’ y cuando les preguntó si ellos hicieron la melodía, me contestan que no, que lo hicieron con tal app”, cuenta a EL UNIVERSAL.

“Estoy de acuerdo en que se use para vestir algo o demos, pero de ahí a que le digas a la IA que escriba una canción y digas que es tu composición, se me hace totalmente tachable, ya no hay alma en eso y se es un mentiroso”, abunda.

Bernal fue integrante del grupo Kaay, que en 2015 recibió nominación al Latin Grammy como Mejor Artista Nuevo, pero poco después se lanzó de solista, faceta que sigue combinando con la composición como con “Sala 22”, de Mariana Ochoa.

Y la IA ha sido un tema controversial en el mundo del entretenimiento, porque cualquiera dando instrucciones a un programa, puede crear una canción, un guion de cine o televisión o una obra de teatro. El problema es que la IA sólo busca en internet y acomoda las ideas, sin discriminar si estas cuentas con Derechos de Autor o Copyright, lo cual puede causar problemas legales.

“Sí será difícil ver qué letra se hizo así, pero seamos realistas, ahora se va a a ver realmente quién puede hacerlo en vivo”, comenta Bernal.

Lee también: "Asqueada de México": Galilea Montijo responde al polémico audio viral

Este fin de semana la cantautora presentará oficialmente el videoclip de “Canción cursi”, cuyo sencillo se dio a conocer el pasado día 3.

“No es solamente el amor de pareja, sino hacia la vida, el decirle que sí al amor”, subraya.

La canción formará parte de una nueva producción que incluirá nuevos mix de sus canciones “Un último beso”, “Brillar”, “Al final” y “Mi punto cardinal”.

“Me interesó que estuvieran porque son canciones que tienen un hilo conductor, como que representan una etapa y cuando ya se termine, entonces vendrá algo nuevo, con un sonido diferente que ya ando trabajando”, apunta María.

rad