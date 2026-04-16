El año pasado, cuando el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) buscaba recursos para su edición 40, no recibió los apoyos esperados, bajo el argumento de que era poco conocido.

En específico, el Profest (programa de Apoyo a Festivales), figura creada por la que el gobierno federal da recursos a eventos culturales, lo puso en lista de espera, sin recibir recursos.

Su directora, Estrella Araiza, no lo podía creer. De un plumazo, la historia que comenzó a mediados de los 80, por gente como el hoy reconocido Guillermo del Toro, parecía borrada.

“Si me enfoco en esas cosas, dejo el hígado rápido”, reflexiona ahora la ejecutiva, al recordar esa respuesta que recibió al pedir una revisión.

“Al final, lo que uno tiene que hacer es sacar al festival adelante. La gente no se da cuenta porque es un festival grande, pero en la edición 30 (2015) llegamos a tener un presupuesto de 60 millones de pesos y una programación de 400 títulos; ahora andamos en los 40 millones, cuando por la inflación deberíamos operar con 80 millones. El recorte es también un golpe para lo que podemos exhibir, pero hay que seguir con ingenio”, comenta.

Guadalajara, después de la Muestra Internacional de Cine que lleva más de 70 años de existencia, es el encuentro cinematográfico más antiguo de México. El año pasado contabilizó cerca de 30 mil asistentes en sus 10 días de actividades.

La mitad de festivales contabilizan menos de mil asistentes. Foto: FICG

Y a partir del próximo viernes comenzará su edición 41 (ahora sí con apoyo de Profest, con cifra por definir), pero sabiendo que el dinero es poco para su ejecución.

El Profest, que este año contará con 100 millones de pesos (el doble del año pasado), apoya a todo tipo de festivales, como gastronómicos y de música, con montos que van de 300 mil a los 2 millones de pesos.

En 2024 (cifras más recientes oficiales), uno de cada cuatro certámenes contó con algún apoyo público.

El resto optó por buscar sistemas mixtos de financiamiento.

“Los festivales de cine no sólo son exhibición de películas, sino también de encuentro entre productores que traen proyectos, de creación de públicos, de muchas otras cosas que a todos benefician”, considera Araiza.

Muchos festivales, apoyo insuficiente

En los últimos 15 años, los festivales de cine en México han visto un incremento del 500%: si en 2010 se realizaban 52 encuentros fílmicos, ahora la cifra se ha incrementado a más de 250, de acuerdo con cifras oficiales.

Estos números colocan a México como uno de los países con más certámenes en el mundo, sólo detrás de otros como España, Francia y EU, que contabilizan más de 300 al año.

Tan sólo a finales de 2025 se vio nacer al Festival de Tijuana, promovido conjuntamente por la iniciativa de casas productoras y autoridades municipales, con el objetivo de incentivar el cine en la ciudad fronteriza.

“No es un capricho, la idea es que el festival permanezca. Somos la puerta de entrada para Latinoamérica, llegamos a tener estudios importantes (donde se filmó Titanic) y hay que aprovecharlo”, comenta Illya Haro, secretaria de cultura del ayuntamiento.

Pero Miguel Ángel Marín, director de Feratum, Festival Internacional de Cine Fantástico que cumplirá este año su 15 aniversario, sabe que hay poco dinero para apoyar a todos.

“Los festivales dependen de varias cosas, como patrocinios, pero el apoyo gubernamental es importante. Nosotros, por ejemplo, desde 2018 sólo una vez hemos recibido y seguimos apoyando a que las películas del género mexicanas que batallan para llegar a cines, se vean; la edición 2025 se logró básicamente gracias al apoyo del gobierno municipal de Pátzcuaro”.

Daniela Alatorre, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), ha reconocido la necesidad de encontrar la manera de apoyar festivales nacionales con historia, pero sin descuidar a los que apenas van naciendo o creciendo.

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