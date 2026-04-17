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Decenas de miles de admiradores de la banda se reunieron el viernes en el emblemático estadio Tokio Dome para ver su primer concierto fuera de Corea del Sur como parte de la nueva gira mundial.

El grupo de siete integrantes, considerado como la boy band más grande del mundo, volvió a los escenarios el mes pasado tras una larga pausa motivada por el servicio militar obligatorio.

La gira coincide con el lanzamiento de su último álbum de estudio, "ARIRANG".

Los fans del K-pop en elTokyo Dome para el concierto de BTS World Tour el viernes 17 de abril de 2026. Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko.
Los fans del K-pop en elTokyo Dome para el concierto de BTS World Tour el viernes 17 de abril de 2026. Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko.

El espectacular concierto de la semana pasada en Goyang, a unos 16 kilómetros de la capital surcoreana, Seúl, marcó el inicio de una gira que abarcará 85 shows en 34 ciudades de todo el mundo.

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"¡He esperado tanto!", dijo a Miki Satani, de 50 años, aferrada a una entrada para el concierto.

BTS "me da mucha energía y me anima", afirmó Satani, quien descubrió a BTS hace seis años.

"Cuando tengo cualquier tipo de dificultades en la vida, puedo recibir ánimo escuchando su música (...). Siento que son como suplementos vitamínicos para mi vida", acotó.

Foto: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP.
Foto: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP.

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Entre los admiradores que este viernes rodeaban el Tokyo Dome -que puede albergar hasta 55 mil personas- había muchos sin entrada, que acudieron solo por el ambiente.

Foto: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP.
Foto: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP.

La turista rusa Viktoria Diatlova, de 27 años, sin una entrada, expresó su amor por la boy band, diciendo que su música "tiene un mensaje hermoso".

Noa Iwaasa, de 22 años, peluquera en Tokio, dijo: "BTS es parte de mi vida, porque los escucho desde que era estudiante".

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