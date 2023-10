La guerra de Israel contra Hamas tras la incursiva del grupo islamista en suelo israelí mantiene las tensiones en Medio Oriente. Muchos extranjeros han quedado varados en Israel y buscan salir lo antes posible. Es el caso del Padre 'Chucho', quien estaba en un viaje con peregrinos colombianos.

Jesús Hernán Orjuela, quien es conocido como el Padre 'Chucho' y es popular porque es uno de los pocos sacerdotes autorizados para hacer exorcismos, y por haber participado en diversos programas de televisión, se embarcó hace unos días con alrededor de 92 peregrinos colombianos, mexicanos y ecuatorianos, en un viaje a Medio Oriente.

Justo habían cruzado la frontera de Egipto con Israel cuando conocieron que había cruentos enfrentamientos en la región.

El religioso y los peregrinos están en Jerusalén a la espera de que lleguen las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para lograr evacuar. "Quieren que todos los colombianos podamos regresar", señaló este 10 de octubre en charla con Noticias Caracol.

En refugios, han vivido momentos de zozobra por cuenta de los bombardeos. De hecho, el cura lloró en plena entrevista cuando una de las peregrinas del grupo quiso clamar por ayuda ante las cámaras, pues medicinas para tratar la tensión y diabetes se han agotado.

"No tenemos medicamentos, es terrible la situación", dijo la mujer, visiblemente afectada. El Padre Chucho le dio un abrazo; ambos no lograron contener las lágrimas.

"Estas personas son adultas mayores. Yo pasé de ser el guía espiritual a cuidarlos. No solo hay colombianos, hay mexicanos, estadounidenses... Hasta que no salga el último, no me voy yo", sentenció.

El sacerdote criticó fuertemente que las aerolíneas con las que tenían boletos comprados hubiesen cancelado los vuelos sin brindarles ayuda para alimentación y demás: "Nos dejaron a la deriva".

Según reveló el sacerdote, Margarita Manjarrés, la embajadora de Colombia en Israel, ha estado en comunicación directa con él.

"Me dijo que el presidente Gustavo Petro quería llevarnos lo más pronto a Colombia. Pero no tenemos información aún concreta de cuándo será y cuándo podemos partir hacia el aeropuerto", comentó el Padre 'Chucho' para Noticias Caracol.

En entrevista con El Tiempo, la embajadora Manjarrés anunció que están preparando toda la logística y los permisos necesarios para que un avión Boeing 737 de Colombia aterrice en Israel, un Estado declarado en guerra, y evacue a los connacionales.

"Lo ideal sería que todos los colombianos que estén en Israel regresen, pero tenemos limitaciones. Estamos haciendo una prioridad de los turistas, quienes tienen problemas de salud, los adultos mayores y las familias con niños", precisó.

"Estamos haciéndolo a un ritmo vertiginoso para que, probablemente, el vuelo salga el 11 de octubre de Colombia temprano y estuviéramos haciendo la repatriación de aquí al viernes (13 de octubre)", añadió la embajadora.

Entrenamiento de exorcistas

El padre Chucho contó a Caracol que antes de Israel, él se encontraba en Roma, en un entrenamiento con la Asociación Internacional de Exorcistas. Al terminar, decidió acompañar a los feligreses que querían viajar a Israel a "peregrinar, a visitar los lugares santos".

Sin embargo, al llegar a Israel quedaron atrapados en el conflicto.

Tras aparecer en programas de televisión, el padre Chucho decidió tomar un camino diferente: el exorcismo. Fue elegido por el Papa y el Obispo y se determinó que cumple con las indicaciones del Código de Derecho Canónico para realizarlos.

“Yo soy el exorcista de la diócesis, pero también desde hace un par de años, por la gracia de Dios, por la rosca del cielo, he sido también nombrado socio y miembro en esta asociación internacional”, explicó.

