Tel Aviv.- Las únicas veces que no estaba atado o con los ojos vendados fue cuando los soldados israelíes lo usaron como su escudo humano, relató un hombre palestino.

Vestido con ropa de camuflaje del ejército y con una cámara fijada en la frente, Ayman Abu Hamadan fue obligado a entrar en casas en la Franja de Gaza para asegurarse de que estuvieran libres de bombas y hombres armados, comentó. Cuando una unidad terminaba con él, lo pasaban a la siguiente.

“Me golpearon y me dijeron: ‘No tienes otra opción; haz esto o te mataremos’”, relató el hombre de 36 años a The Associated Press, describiendo las dos semanas y media que estuvo retenido el verano pasado por el ejército israelí en el norte de Gaza.

Las órdenes a menudo venían de lo más alto, y en ocasiones casi todos los pelotones usaban a un palestino para despejar ubicaciones, dijo un oficial israelí, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Varios palestinos y soldados dijeron a la AP que las tropas israelíes están obligando sistemáticamente a los palestinos a actuar como escudos humanos en Gaza, enviándolos a edificios y túneles para verificar la presencia de explosivos o militantes. Dijeron que esta peligrosa práctica se ha vuelto generalizada durante 19 meses de guerra.

En respuesta a estas acusaciones, el ejército de Israel dice que prohíbe estrictamente el uso de civiles como escudos, una práctica que ha acusado durante mucho tiempo a Hamás de utilizar en Gaza. Los funcionarios israelíes culpan a los militantes por el número de muertes civiles en su ofensiva que ha matado a decenas de miles de palestinos.

En un comunicado a la AP, el ejército dijo que también prohíbe coaccionar de otra manera a los civiles para participar en operaciones, y "todas esas órdenes se enfatizan rutinariamente a las fuerzas".

Palestinos se reúnen alrededor de una casa destruida en ataques israelíes en la zona de al-Saftawi al oeste de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, el 18 de mayo de 2025. Foto: AFP

El ejército dijo que está investigando varios casos que alegan que los palestinos estuvieron involucrados en misiones, pero no proporcionó detalles. No respondió preguntas sobre el alcance de la práctica o cualquier orden de los oficiales al mando.

La AP habló con siete palestinos que describieron haber sido usados como escudos en Gaza y en la Cisjordania ocupada, y dos miembros del ejército de Israel que dijeron haber participado en la práctica, que está prohibida por el derecho internacional. Los grupos de derechos están dando la alarma, diciendo que se ha convertido en un procedimiento estándar cada vez más utilizado en la guerra.

“Estas no son cuentas aisladas; apuntan a un fallo sistémico y un colapso moral horripilante”, dijo Nadav Weiman, director ejecutivo de Breaking the Silence, un grupo de denunciantes de ex soldados israelíes que ha recopilado testimonios sobre la práctica desde dentro del ejército. “Israel condena con razón a Hamás por usar civiles como escudos humanos, pero nuestros propios soldados describen hacer lo mismo”.

El Ejército israelí asegura que ya controla "tácticamente" el Corredor Filadelfia de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que recorre la frontera con Egipto. Foto: EFE

Abu Hamadan dijo que fue detenido en agosto después de ser separado de su familia, y los soldados le dijeron que ayudaría con una “misión especial”. Fue obligado, durante 17 días, a registrar casas e inspeccionar cada agujero en el suelo en busca de túneles, comentó.

Los soldados se paraban detrás de él y, una vez que veían que no había ningún peligro, entraban en los edificios para dañarlos o destruirlos, dijo. Pasaba cada noche atado en una habitación oscura, solo para despertarse y hacerlo de nuevo.

Uso de escudos humanos "se propagó como el fuego"

Los grupos defensores de derechos humanos señalaron que Israel ha usado a palestinos como escudos en Gaza y Cisjordania durante décadas. La Corte Suprema prohibió la práctica en 2005. Pero los grupos continuaron documentando violaciones.

Aun así, los expertos dicen que esta guerra es la primera vez en décadas que la práctica, y el debate en torno a ella, ha sido tan generalizado.

Los dos soldados israelíes que hablaron con la AP, y un tercero que proporcionó testimonio a Breaking the Silence, dijeron que los comandantes estaban al tanto del uso de escudos humanos y lo toleraban, con algunos dando órdenes de hacerlo. Algunos dijeron que se referían a ello como el “protocolo del mosquito” y que también se referían a los palestinos como “avispas” y otros términos deshumanizantes.

Los soldados, que dijeron que ya no están sirviendo en Gaza, comentaron que la práctica aceleraba las operaciones, ahorraba municiones y evitaba que los perros de combate sufrieran lesiones o muertes.

Unos soldados israelíes participan en una de las operaciones de las fuerzas armadas de Israel en las áreas de Shejaiya, Rafah y Gaza central. Foto:EFE

Los soldados dijeron que se dieron cuenta por primera vez de que se estaban usando escudos humanos poco después de que estallara la guerra el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel, y que se volvió generalizado a mediados de 2024. Las órdenes de "traer un mosquito" a menudo llegaban por radio, dijeron, un código que todos entendían. Los soldados actuaban según las órdenes de los oficiales al mando, según el oficial que habló con la AP.

Dijo que al final de sus nueve meses en Gaza, cada unidad de infantería usaba a un palestino para despejar casas antes de entrar.

“Una vez que se inició esta idea, se propagó como el fuego en un campo", señaló el joven de 26 años. "La gente vio lo efectiva y fácil que era”.

Describió una reunión de planificación en 2024 donde un comandante de brigada presentó al comandante de división una diapositiva que decía “consigue un mosquito” y una sugerencia de que podrían “simplemente atrapar uno en las calles”.

El oficial escribió dos informes de incidentes al comandante de brigada detallando el uso de escudos humanos, informes que habrían sido escalados al jefe de división, comentó. El ejército dijo que no tenía comentarios cuando se le preguntó si los recibió.

Los combatientes palestinos de Hamas aseguran un área antes de entregar rehenes israelíes a un equipo de la Cruz Roja en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Un informe documentó la muerte accidental de un palestino, dijo: las tropas no se dieron cuenta de que otra unidad lo estaba usando como escudo y le dispararon cuando corría hacia una casa. El oficial recomendó que los palestinos se vistieran con ropa del ejército para evitar errores de identificación.

Comentó que sabía de al menos otro palestino que murió mientras era usado como escudo: se desmayó en un túnel.

Soldados israelíes dicen no tener opción

Convencer a los soldados de operar legalmente cuando ven a su enemigo usando prácticas cuestionables es difícil, dijo Michael Schmitt, profesor distinguido de Derecho Internacional en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point. Los funcionarios israelíes y otros observadores dicen que Hamas usa a civiles como escudos mientras se incrusta en comunidades, escondiendo combatientes en hospitales y escuelas.

“Es realmente un gran esfuerzo mirar a tus propios soldados y decirles que deben cumplir”, dijo Schmitt.

Un soldado comentó a la AP que su unidad intentó negarse a usar escudos humanos a mediados de 2024, pero les dijeron que no tenían opción y que un oficial de alto rango les comentó que no debían preocuparse por el derecho humanitario internacional.

Una unidad de blindados del ejército israelí. Foto: EFE

El sargento, hablando bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que los soldados usaron a un joven de 16 años y a un hombre de 30 años durante unos días.

El chico temblaba constantemente, contó, y ambos repetían “Rafah, Rafah”, la ciudad más al sur de Gaza, donde más de un millón de palestinos habían huido de los combates en otros lugares en ese momento de la guerra.

Parecía que estaban suplicando ser liberados, comentó el sargento.

“Tengo hijos”, la súplica de escudo humano

Masoud Abu Saeed dijo que fue usado como escudo durante dos semanas en marzo de 2024 en la ciudad sureña de Jan Yunis.

“Esto es extremadamente peligroso", recordó haberle dicho a un soldado. "Tengo hijos y quiero reunirme con ellos”.

El hombre de 36 años dijo que fue obligado a entrar en casas, edificios y un hospital para desenterrar túneles sospechosos y despejar áreas. Relató que llevaba un chaleco de socorrista para una fácil identificación, portando un teléfono, un martillo y cortadores de cadenas.

Durante una operación, se encontró con su hermano, usado como escudo por otra unidad, comentó.

Se abrazaron. “Pensé que el ejército de Israel lo había ejecutado”, dijo.

Los palestinos también informan haber sido usados como escudos en Cisjordania.

Hazar Estity dijo que los soldados tomaron su casa en el campo de refugiados de Jenin en noviembre, obligándola a filmar dentro de varios apartamentos y despejarlos antes de que las tropas entraran.

Dijo que suplicó regresar con su hijo de 21 meses, pero los soldados no escucharon.

“Tenía más miedo de que me mataran", señaló. “Y de no volver a ver a mi hijo”.

