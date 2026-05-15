El presidente Donald Trump afirmó el viernes que las fuerzas de Estados Unidos y Nigeria abatieron a un alto dirigente del grupo Estado Islámico (EI) en ese país africano azotado por la violencia yihadista.

"Esta noche, por mi indicación, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria llevaron a cabo a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo", dijo Trump en su red Truth Social.

"Abu Bilal al Minuki, segundo al mando del EI en todo el mundo, pensaba que podíarse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo", añadió el mandatario.

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Nacido en 1982, este líder del EI era originario del estado de Borno, en el noreste de Nigeria.

"Con su eliminación, las capacidades operativas de la IE en todo el mundo quedan considerablemente disminuidas", aseguró Trump.

El norte de Nigeria, el país más poblado de África, se enfrenta a la violencia de los grupos yihadistas y a la de bandas criminales, llamados localmente "bandidos", que llevan a cabo con frecuencia ataques contra aldeas y secuestros masivos con multas de extorsión.

Según Trump, los cristianos de Nigeria son "perseguidos" y víctimas de un "genocidio" perpetrado por "terroristas", lo que Abuya y la mayoría de los expertos niegan categóricamente, ya que la violencia afecta indistintamente a cristianos y musulmanes.

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El ejército estadounidense, en coordinación con las autoridades nigerianas, llevó a cabo en Navidad bombardeos en el estado de Sokoto dirigidos, según Washington, contra yihadistas del Estado Islámico.

Desde entonces, ambos países han reforzado su cooperación militar.

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cdm