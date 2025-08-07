Más Información
Cancelan visa al alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido horas por autoridades migratorias de EU
Gutiérrez Luna rebate acusaciones de lujo y niega pago por boletos de F1; acusa campaña para deslegitimar su labor y la de su esposa
Club 51 reconoce regalo a Gutiérrez Luna para la F1 y luego se arrepiente; diputado acusa campaña en su contra
México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países
"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones
Noroña critica llamado de Luisa Alcalde a no vestir con lujos; “justa medianía es lo que puedes pagar con tu ingreso”, afirma
Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral
Nuevo episodio de censura en Morelos; acusan al periodista Paco Cedeño de violencia política y piden multa de 60 mil pesos
Gobernador de Oaxaca solicita suspender comercialización de huaraches de Adidas; exige reconocer el origen del diseño
Mil pesos que cobraron con la vida de un niño; esto es lo que se sabe del caso de Fernandito en Los Reyes La Paz
TOKIO (AP) — Lluvias torrenciales azotaron el viernes la isla de Kyushu, en el sur de Japón, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra, y que los habitantes se dirigieran refugios mientras las autoridades emitían advertencias del nivel más alto en partes de la región.
Un deslizamiento de tierra impactó una casa en la ciudad de Aira, en la prefectura de Kagoshima, sepultando a dos personas que fueron rescatadas con vida y llevadas al hospital, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres.
La agencia emitió recomendaciones de evacuación para más de 360 mil personas en la prefectura de Kagoshima y la vecina Miyazaki.
Lee también VIDEO: Captan momento en que leones marinos huyen del terremoto en Rusia; se lanzan al agua
Las imágenes de televisión mostraban agua lodosa fluyendo por ríos crecidos. En la ciudad de Kirishima, el agua alcanzó el nivel de las rodillas en un centro comercial.
La fuerte lluvia paralizó el transporte local e impidió las corridas de trenes y autobuses. Decenas de vuelos hacia y desde Kagoshima han sido cancelados.
El gobierno del primer ministro Shigeru Ishiba estableció un grupo de trabajo para la respuesta y el apoyo de emergencia. "El gobierno hará todo lo posible para proteger su vida y seguridad", afirmó el mandatario.
Lee también Terremoto en Rusia: Previo a alerta de tsunami, aparecen 4 ballenas varadas en playa de Japón
La Agencia Meteorológica de Japón pronosticó fuertes lluvias y tormentas eléctricas durante el viernes en Kyushu debido a un sistema de baja presión.
Shuichi Tachihara, un funcionario de la agencia meteorológica, dijo en conferencia de prensa que hay un riesgo creciente de desastre, e instó a los residentes de la región a tomar precauciones.
Tras terremoto de 8.8 en Rusia, olas de metro y medio llegan a Japón; Hawái, Kamchatka y Tokio levantan alertas de tsunami
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
acf/mgm