Este viernes se vivió un hecho histórico en el mundo, pues la empresa de ciberseguridad CrowdStrike dio a conocer que debido a un error en su código el sistema de Windows de Microsoft se vio afectado.

Este hecho ocasionó que la mayoría de empresas a nivel global, principalmente las de los sectores aeroportuario, bancario, informativo y de salud se vieran afectadas por un apagón informático.

Las industria aérea fue de las más afectadas, debido a que presentaron fallas en su sistema de reservas, lo que ocasionó que los viajeros tuvieran que llegar con mucha antelación para realizar la documentación y check-in para poder abordar los vuelos.

Debido a la caída de Microsoft la documentación para los vuelos es presencial. Foto: EFE

El apagón informático ocasiono que distintas aerolíneas del mundo sufrieran retrasos y algunas más incluso tuvieron que cancelar sus vuelos, lo que ha afectado directamente a las personas que tenían viajes programados para el día de hoy.

Viajeros esperan en largas filas del aeropuerto para realizar el proceso de documentación. Foto: EFE

Enormes filas para documentar en varios aeropuertos del mundo. Foto: Xinhua

En México, alunas aerolíneas por medio de sus redes sociales dieron a conocer los estatus de los vuelos y medidas que se seguirían para evitar más atrasos en vuelos. Algunas otras también brindaron información para solicitar ayuda así como los rembolsos.

Aerolíneas emitieron comunicados para informarles a sus usuarios los estatus de vuelos y el proceso de check-in. Foto: EFE

Aerolíneas tuvieron que resolver la demanda sin sistema en las computadoras. Foto: EFE

Algunos otros portales en línea también se vieron afectados por la caída de Microsoft, principalmente para pagos por esta vía.

Pagos en línea también se vieron afectados por la caída de Microsoft. Foto: EFE

La caída de Microsoft también afecto varios servicios de internet. Foto: EFE

Pantalla azul de la muerte

El error aparece ‘uno en un millón’, pero cuando lo hace todo experto cibernético teme lo peor. El error aparece cuando el sistema operativo de Microsoft Windows no puede recuperarse de un error del sistema o considera que no va a poder hacerlo. Y se detiene, se congela, no puede seguir funcionando.

Usuarios esperando sus vuelos tras afectaciones por caída de Microsoft. Foto: EFE





