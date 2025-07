Miami.- La defensa de Ghislaine Maxwell, exnovia y cómplice del fallecido Jeffrey Epstein, ve como una "oportunidad" la segunda reunión de este viernes con el fiscal general adjunto de EU, Todd Blanche, ante la nueva polémica del caso en la Administración de Donald Trump, quien dijo hoy tener el poder de indultarla.

El abogado de Maxwell, David Markus, expresó que espera "otro día productivo" antes de comenzar el segundo día consecutivo de conversaciones entre Blanche y Maxwell, a quien "han tratado de manera injusta por más de cinco años", según declaró el defensor a los medios en Tallahassee, capital de Florida.

"Si buscas 'chivo expiatorio' en el diccionario, su cara (la de Maxwell) aparecería junto a la definición. Así que estamos agradecidos por esta oportunidad de finalmente poder decir lo que en verdad sucedió", manifestó el jurista, quien no reveló más detalles de las conversaciones.

Blanche y Maxwell se reúnen por segundo día consecutivo en una corte de Florida, donde ella cumple una condena de 20 años por tráfico sexual, en medio de la renovada controversia del caso en el Gobierno de Trump por afirmar que no existe una "lista de clientes" de Epstein y no revelar los archivos de la investigación.

Además, Trump admitió este viernes que aunque tiene la potestad de indultar a Maxwell no es algo que haya contemplado.

"No es algo en lo que haya pensado. Realmente se me permite hacerlo, pero no es algo en lo que haya pensado", explicó a medios antes de partir a Escocia.

Caso Epstein persigue a Trump

El encuentro entre Blanche y el número dos del Departamento de Justicia (DOJ), considerado inusual por ser una persona ya sentenciada, ocurre entre críticas de demócratas y algunos republicanos por el manejo del caso del delincuente sexual, quien se suicidó en 2019 en una prisión en Nueva York.

El Wall Street Journal informó que la fiscal general de EU, Pam Bondi, le habría comunicado a Trump que su nombre aparecía en documentos del caso Epstein, que la base política del mandatario, del movimiento "Make America Great Again" (MAGA), ha exigido revelar.

El abogado de Maxwell denunció ahora que ella "ha estado en terribles, horribles condiciones por cinco años".

"No tendríamos a animales en la forma en la que ella ha estado detenida en prisión. Así que es increíble que ella pueda mantener los ánimos tan altos, y estamos orgullosos de ello", comentó Markus.

Las reuniones se producen semanas después de que el Gobierno asegurase que no existe una lista de clientes en los archivos judiciales del caso Epstein y que él se suicidó, lo que contradice una teoría de la conspiración popular entre los seguidores de Trump.

El nombre de Maxwell, condenada en 2022 a 20 años de prisión por delitos federales relacionados con el tráfico sexual de menores, ha vuelto a surgir como pieza clave, y medios estadounidenses han señalado que podría cooperar con las autoridades, con detalles valiosos del caso, a cambio de una reducción de condena.

Los casos de Epstein y Maxwell

En 2008 Epstein enfrentó en Florida cargos estatales relacionados con abuso sexual de menores, pero alcanzó un polémico acuerdo secreto con la Fiscalía de EE.UU. que le permitió declararse culpable de solicitar prostitución y purgar trece meses de prisión.

Once años después fue acusado de cargos federales en Nueva York de tráfico sexual de menores y conspiración, pero murió en prisión antes de enfrentar juicio. Su muerte fue oficialmente considerada un suicidio, aunque ocurrió en medio de fallas de seguridad que aún generan dudas.

Maxwell fue declarada culpable en diciembre de 2021 por cinco cargos federales relacionados con tráfico sexual de menores, entre ellos conspiración para reclutar, transportar y abusar de niñas menores de edad en beneficio de Epstein.

